Joan Laporta le pide a Flick que elija entre Gavi y Fermín, uno se va vendido al Chelsea

La situación financiera del Barça sigue siendo muy mala. El conjunto blaugrana ya ha asumido que no podrá desprenderse de Ter Stegen y la economía obliga a Joan Laporta a comenzar a trabajar en la venta de una figura muy importante del equipo. Y es que si no se pueden ahorrar el dinero de la nómina del portero alemán, deberán sacar el dinero por otra vía. Y no va a ser otra que el proceso de venta de un jugador importante del equipo de Hansi Flick. Una venta que debería reportar entre 50 y 70 millones de euros al club.

Ante esta situación, tanto Deco como Laporta han entendido que la salida que menos daño deportivo haría al equipo sería la de un jugador como Fermín o Gavi. En la directiva entienden que la nómina de centrocampistas de la que dispone Hansi Flick es más que suficiente como para cubrir las necesidades del equipo de cara a la próxima temporada, por lo que le han pedido que elija entre uno o el otro.

Vender a un suplente a precio de estrella

La realidad es que tras una temporada magnífica, todos los jugadores de la plantilla culé se han revalorizado de forma exponencial, llevando su valor de mercado a un punto que muy pocos hubieran imaginado. Haciendo que suplentes como Gavi o Fermín lleguen a ser objeto de deseo de varios de los mejores clubes del mundo, siendo el Chelsea el principal interesado a la hora de fichar a uno de los dos centrocampistas formados en la Masía.

De este modo, queda en manos de Hansi Flick elegir qué jugadores se van a quedar en el Barça y cuáles van a ser objeto de una posible venta en algún punto de este mercado de fichajes, en el cual el conjunto blaugrana no va a poder evitar hacer una venta dolorosa para poder recuperar la salud financiera del club.

Así pues, por razones puramente financieras, en el Barça ya le han pedido a Hansi Flick que elija entre Gavi y Fermín a la hora de realizar una venta que nadie desea dentro del club, ya que son dos jugadores especialmente queridos dentro del vestuario.