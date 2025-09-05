Joan Laporta le pide a Hansi Flick que vaya con más cuidado con Lamine Yamal: “está muy enfadado”

A pesar de que ya han pasado varios días, todavía colea todo el tema de los egos y los problemas internos en el vestuario del Barça. Hansi Flick, al finalizar el partido ante el Rayo Vallecano, salió muy enfadado a la rueda de prensa y soltó una bomba que nadie esperaba, y mucho menos en la tercera jornada del campeonato. Y es que el alemán acusó a sus jugadores de tener un ego demasiado grande y de estar destrozando el carácter ganador del equipo por culpa de ello. Ya no presionan, no tienen el mismo hambre ni las mismas ganas de ganar del año pasado. Algo que se ha visto muy claramente en este inicio de curso.

En este sentido, uno de los principales señalados, por razones más que evidentes, no es otro que Lamine Yamal. El extremo formado en La Masía se sabe el mejor jugador del mundo –hasta él mismo se pone la corona cada vez que marca un gol— y eso no le hace ninguna gracia a un Flick, que a la vez que ve cómo Lamine se siente mejor jugador, también nota cómo presiona menos de lo deseado.

Lamine Yamal se siente señalado por Flick

Ante las contundentes palabras de Hansi Flick, Lamine Yamal ya le ha transmitido al club que este tipo de declaraciones no van a funcionar con él. Ya es un jugador top mundial y rajar contra su persona no es algo que vaya a funcionar. Cree que ha sido el mejor del equipo, a pesar del bajo rendimiento general, y que no merece quedar señalado como si fuera un ególatra. Es por esto que se lo ha comunicado a Joan Laporta, que ya ha hablado con Flick.

El técnico germano habría recibido el aviso por parte de su presidente de que “Lamine Yamal está muy enfadado” por lo que dijo en la rueda de prensa post partido. En especial teniendo en cuenta que solamente es la tercera jornada y viendo que ha sido el mejor jugador del equipo y la razón, junto a Joan, de que se sacara, al menos, un punto de Vallecas.

Así pues, Hansi Flick ya sabe que debe ir con algo más de cuidado a la hora de criticar a sus jugadores. En especial un Lamine Yamal que no le gusta que le critiquen así.