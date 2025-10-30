Joan Laporta le pide ayuda a Jorge Mendes para cerrar su fichaje, lo quiere por delante de Rashford y Raphinha

Joan Laporta se niega a renunciar a uno de sus mayores deseos para la delantera: Rafael Leão. A pesar de las dificultades económicas, el presidente del FC Barcelona le ha pedido ayuda directa a Jorge Mendes para intentar cerrar el fichaje del extremo portugués.

El Barça sigue sopesando un movimiento por el delantero del AC Milan, al que ve como la solución a largo plazo para el flanco izquierdo. Laporta está tan convencido de la necesidad de ficharlo que lo quiere por delante de Marcus Rashford y Raphinha, dos jugadores que también están en la órbita blaugrana. La habilidad y el desequilibrio de Leão han impresionado a los scouts y al presidente.

Mendes debe sortear el obstáculo de los 80 millones

El principal problema para el Barça sigue siendo el precio. El internacional portugués tiene una etiqueta de 80 millones de euros, un obstáculo enorme para el club, que es financieramente cauteloso. Es aquí donde entra en acción Jorge Mendes, que puede mover a sus jugadores en el mercado, tanto como se le antoje.

Laporta confía en que el poder de negociación de Mendes con el AC Milan y su influencia sobre el jugador puedan reducir las pretensiones económicas del club italiano o encontrar una fórmula de pago creativa. El presidente necesita que el agente de superestrellas use toda su influencia para acercar un fichaje que, de otra forma, sería imposible. Eso sí, el Barça necesitará dinero, y mucho.

Una apuesta clara para la banda izquierda

La decisión de Laporta de priorizar a Leão sobre otros atacantes demuestra la clara apuesta del Barça por un perfil desequilibrante y con proyección. El portugués, de 26 años, encajaría perfectamente en el esquema de Hansi Flick y dotaría al ataque blaugrana de una nueva dimensión de velocidad y gol. El éxito de esta negociación determinará si el Barça puede competir por el talento top en el mercado de la próxima temporada.

Así pues, Joan Laporta le pide ayuda a Jorge Mendes para intentar fichar a Rafael Leão, al que quiere por delante de Rashford y Raphinha a pesar del gran obstáculo que suponen los 80 millones de euros de su precio.