Joan Laporta le pide que, por favor, se vaya pero Casadó es muy claro: se queda

Si en la plantilla del Barça hay alguien que es culé de corazón y que siente el club con fuerza, ese es Marc Casadó. El canterano siempre ha demostrado ser un culé de pura cepa y una persona que lo daría todo por el club de su vida. Una forma de entender el fútbol que siempre demostró, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Sin embargo, como suele pasar en can Barça, son estos perfiles los primeros que usa el club para hacer caja o para quitarse problemas de encima. Algo que no ha cambiado con la última petición de Laporta a Casadó.

El club necesita hacer caja, está muy mal a nivel financiero y si no hay un ingreso importante, las cosas se van a complicar a nivel económico. Es por este motivo que en can Barça han llegado a la conclusión de que lo mejor es encontrar una salida para Casadó. Un futbolista de muy buen nivel, pero que ya sabe que no va a contar con todo el protagonismo que desearía, ya que Hansi Flick prefiere apostar por jugadores como De Jong o Gavi en la demarcación de mediocentro. Lo que deja en fuera de juego al catalán.

Casadó no quiere dejar el Barça

Sin embargo, en el Barcelona se encuentran con un problema muy habitual en los últimos años. Y es que no suele ser frecuente que alguien quiera dejar el club. Y no es ninguna excepción un Casadó que no quiere dejar el club de su vida. Es un culé desde la cuna y no quiere perder la oportunidad de triunfar como blaugrana, cumpliendo el sueño de su vida. Es por esto que ya le ha comunicado a la directiva que se quiere quedar a toda costa.

Ahora, van a tener que ser Flick y la dirección deportiva los que se encarguen de transmitir a Casadó que lo mejor para él y su desarrollo deportivo es que se busque una salida, ya que en el Barça no va a poder jugar. Además, su salida será beneficiosa para las finanzas del club.

Así pues, habrá que ver cómo acaba uno de los culebrones menos esperados del verano. Y es que parecía que ya no iba a haber grandes movimientos en el Barça.