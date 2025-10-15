Joan Laporta le pone una condición a Hansi Flick si quiere seguir en el Barça

Dentro de la directiva del Barça existe cierta sensación de desencanto en lo que respecta a Hansi Flick. El entrenador alemán no está siendo capaz de volver a sacar la mejor versión de sus jugadores y las dudas alrededor de su figura ya han comenzado a aparecer. En este sentido, a pesar de que en estos momentos, como ya os contamos en Don Balón, no se acaba de plantear la posibilidad de dejar de contar con el alemán, sí que hay más de una voz crítica con él en la estructura deportiva del club, donde creen que se le deben comenzar a dejar las cosas claras.

En esta línea, tal y como indican fuentes cercanas al FC Barcelona, Joan Laporta no está por la labor de permitir que Flick haga y deshaga siempre a su gusto. El presidente culé quiere imponer una serie de medidas para que el germano se amolde a lo que el club desea. Y eso pasa por una serie de condiciones que harán que la directiva decida si conviene que siga, o no, un año más al frente del banquillo del Barça.

Laporta tiene un nombre en su cabeza

De este modo, hay un nombre que genera cierto conflicto entre Joan Laporta y Hansi Flick. El alemán ni se plantea la posibilidad de volver a contar con Ansu Fati. El español le dejó un mal recuerdo durante la pasada temporada y Flick no quiere volver a tenerlo a sus órdenes, ya que lo considera un mal suplente. Es por este motivo que hay un conflicto, ya que Laporta sí que desea tener en el equipo a uno de sus canteranos favoritos como lo es Ansu.

De este modo, si hay una condición para que Flick pueda seguir en el Barcelona, es que Ansu Fati pueda formar parte del equipo. Si el entrenador alemán no accede a ello, puede haber serios problemas de forma interna, ya que para el presidente eso es un básico que deberá cumplir el que sea entrenador del Barça en la 26/27.

Así pues, entre lo discutida que está la figura de Flick y el conflicto relativo a Ansu Fati y su regreso al Barça, no acaba de estar tan claro que el alemán vaya a ser el entrenador del equipo durante la próxima campaña.