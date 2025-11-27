Joan Laporta libera 80 millones, habrá 60 más, para cerrar el nuevo ‘9’ del Barça

El FC Barcelona ya se encuentra planificando la plantilla de la próxima temporada y Joan Laporta, en consonancia con Deco y la dirección deportiva, tienen claro que el Barça necesitará cerrar un nuevo '9' de cara al siguiente curso, teniendo en cuenta que Robert Lewandowski acaba contrato al final de la presente campaña y lo más probable es que no renueve su vínculo con el club.

Por eso, el presidente, conocedor de que la entidad azulgrana se tendrá que rascar el bolsillo si quiere conseguir el fichaje de un delantero top, habría liberado 80 millones de euros para asegurarlo. Además, la dirección deportiva también tiene previsto recaudar 60 millones más en ventas, por lo que todo este dinero iría destinado a la incorporación de un ariete de talla mundial.

Joan Laporta abrirá la caja del Barça para poder fichar a Julián Alvarez

Y ahí, Julián Alvarez, del Atlético de Madrid, sería la principal apuesta del Barça. El club sabe que no será una operación sencilla, ya que, en un principio, es posible que los colchoneros se nieguen a dejar salir a su estrella y no quieran negociar, pero confían en que el argentino pueda presionar e intentar convencer a los dirigentes del Atleti para que inicien negociaciones.

El Barça sabe que el internacional con Argentina quiere jugar en el conjunto azulgrana y harán todo lo posible. Por eso, no descartan ofrecer ya desde el principio una cantidad alrededor de los 120 millones de euros para intentar convencer al Atlético de Madrid, un precio que ven acorde al nivel que tiene Julián y lo que podría darle a la entidad culé de cara al futuro en el Spotify Camp Nou.

El delantero argentino sería el gran objetivo para reforzar la delantera el próximo verano

Por lo tanto, está por ver si el Atleti se abrirá a negociar la salida de su máxima estrella y si podrá entenderse con el Barça en caso de que el jugador pida salir. El conjunto azulgrana sabe que deberá reforzar la delantera con la llegada de un '9' top y la dirección deportiva pondrá todos sus esfuerzos para conseguirlo el próximo verano.