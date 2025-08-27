Joan Laporta llama alarmado a Hansi Flick, no tendrá el recambio de Lamine Yamal hasta enero

El tema de las inscripciones es algo que lleva demasiado tiempo coleando en el entorno del Barça. El conjunto culé está siendo incapaz de contar con todos los fichajes y renovaciones realizadas durante este verano. Por el momento, solamente Rashford y Joan Garcia pueden jugar, mientras que Gerard Martín, Sczcesny y Roony Bardghji no están a disposición de su entrenador, que por el momento está haciendo de tripas corazón para ser hombre de club y no hablar mal de la dudosa gestión por parte de Laporta y su directiva. Y lo peor es que quedan muy pocos días de mercado y la situación no hace más que empeorar. En especial de la Roony.

El atacante sueco llegó como una apuesta del club por un joven talento en ciernes proviniente del fútbol danés. Y desde el primer día ha encandilado a Hansi Flick, que rápidamente lo ha definido como el recambio ideal para Lamine Yamal. Bardghji es un jugador ideal para lo que busca. Tiene desborde, velocidad, capacidad para combinar y siempre va con la portería entre ceja y ceja. Un extremo ideal para ir dando descanso a Lamine sin que el equipo se resienta en demasía.

Bardghji se puede quedar fuera

El problema de verdad puede llegar el 1 de septiembre, cuando se cierre el mercado de verano y el periodo abierto para las inscripciones. Ahí es la fecha límite para dejar cerradas las incorporaciones de los jugadores del Barcelona. Gerard Martin depende de Oriol Romeu, Sczcesny de Iñaki Peña y Bardghji… de que se alineen los astros, porque debe salir Héctor Fort y el club debería acompañarlo con un aval personal del presidente. Algo que se quiere evitar.

Es por este motivo que Joan Laporta ya ha hablado con Hansi Flick para darle el aviso de que podría no disponer de Roony Bardghji hasta el mes de enero. Al menos si no se soluciona el tema de su inscripción en los próximos días. Algo muy complicado.

Así pues, si no hay un cambio, en el Barcelona se podrían quedar sin el recambio de Lamine Yamal hasta el mes de enero, cuando esperan tener arreglado el tema de las inscripciones.