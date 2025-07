Joan Laporta lleva meses negociando en la sombra con el entorno de Erling Haaland

A lo largo de los últimos meses se ha hablado mucho de los posibles relevos de Lewandowski. Desde Alexander Isak a Julián Álvarez, pasando por Gyökeres o Benjamin Šeško. Todos ellos tienen las cualidades necesarias para acabarse convirtiendo en jugadores de gran calado en el Barça. Sin embargo, la realidad es que hay un nombre que lleva años rondando en la cabeza de Joan Laporta. Y ese no es otro que el de Erling Braut Haaland, el cual ha estado relacionado con el Barça en numerosas ocasiones y, de no ser por los problemas económicos del club, probablemente ya vestiría de blaugrana.

Sin embargo, el mercado de verano de 2026 podría ser el definitivo. El momento para que Joan Laporta cumpla un sueño que tiene desde que volvió a la presidencia del Barça. Ya se sentó a negociar con el malogrado Mino Raiola y estuvo relativamente cerca de convencer a un Haaland que apostó por el Manchester City. Eso sí, una apuesta que realizó consciente de que podría dejar el conjunto citizen en algún punto de su carrera. Y ese momento puede estar al caer, y el Barça no va a quedarse en un segundo plano.

Erling Haaland no se negaría a jugar en el Barça

En la directiva del Barça ya se imaginan una delantera formada por Haaland, Lamine y Raphinha. Un sueño que podría hacer mucho más factible la llegada de la tan esperada Liga de Campeones al Camp Nou. Eso sí, para cumplir ese sueño, Laporta debe acabar de sanear la economía del Barcelona. Sacar a Haaland del City no va a ser nada fácil ni barato. En la directiva esperan que con unos 100 millones sea suficiente como para convencer al City de desprenderse de un jugador que debería poner mucho de su parte para salir.

En lo futbolístico, Haaland podría encajar muy bien con Lamine Yamal. El noruego es el mejor rematador que puede existir. No falla ni una, y si hay alguien capaz de ponerle balones con música para que se hinche a marcar goles, ese es Lamine.

Así pues, el gran objetivo del Barça no es otro que el de fichar a un Erling Haaland, con el que Joan Laporta ya ha tenido los primeros contactos. Los cuales no implican nada, pero que ya muestran que en el Barça trabajan con un claro objetivo.