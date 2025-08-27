Joan Laporta lo da por fichado, misma fórmula que Pedri y llega en 2026

Los grandes fichajes no han sido una fórmula nada exitosa en can Barça. El conjunto blaugrana ha entendido por las malas que cuando va al mercado a pagar una gran suma de dinero por un futbolista, suele acabar muy mal. Por lo contrario, cuando toca apretarse el cinturón y pasar de estrellas para buscar talentos escondidos, el Barça suele tener un éxito morrocotudo. Buen ejemplo de ello es Pedri, que llegó por un precio mínimo y desde el primer día ha sido titular en la medular del equipo. Una fórmula que Joan Laporta está más que decidido a repetir con uno de los mejores talentos jóvenes del fútbol español.

En este sentido, tal y como se ha venido hablando, Laporta ya tiene medio cerrado el fichaje de Etta Eyong, que se ha convertido en una de las sensaciones de este comienzo de temporada en LaLiga. El camerunés, con apenas 21 años, ha sido capaz de sumar un gol y una asistencia en este arranque, atrayendo, y mucho, el interés de la dirección deportiva del Barça, que está lista para pagar la cláusula de rescisión del futbolista.

Laporta da luz verde a una ganga sorprendente

Tal y como está el mercado, encontrar a jugadores jóvenes y de calidad a un precio relativamente bajo es una misión casi imposible. Ir a Brasil o a países del estilo implica tener que poner más de 30 millones por cualquier apuesta. En cambio, Etta Eyong solo costaría unos 5 millones de euros, cifra que en el Barcelona consideran un auténtico regalo que no se puede dejar escapar por nada del mundo. Es por este motivo que Laporta ya ha autorizado el fichaje de forma inmediata.

Es evidente que el camerunés no llegaría para ser titular en el Barça. Los culés lo quieren dejar cedido esta temporada para que pueda crecer de la mano de Marcelino en Villarreal, a la espera de que aterrice en can Barça en el año 2026.

De este modo, consciente de que la fórmula Pedri funcionó mucho mejor que la fórmula Coutinho, Joan Laporta ha optado por el talento joven de Etta Eyong.