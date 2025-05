Joan Laporta lo pone de patitas en la calle cuando se entera en el estado que llega a los entrenos del Barça

El presidente del Barça ha colmado la paciencia con un futbolista que no ha mostrado ningún ánimo por esforzarse en jugador desde que arrancó la temporada. Hansi Flick se ha caracterizado por mantener un orden y una disciplina férrea sobre los futbolistas y no conceder ni un atisbo de desconcentración.

Pero en las últimas horas fuentes de El Nacional han desvelado las fiestas nocturnas de un futbolista de la plantilla del Barça y que ha hecho estallar a Laporta. El máximo mandatario culé ya no pasa ni una más y este hecho ha acabado por tomar la decisión final.

Laporta echa a Ansu por su mal comportamiento

Ansu Fati era una de las grandes promesas que tenía el FC Barcelona cuando el delantero debutó con el primer equipo con apenas 16 años. El futbolista originario de Guinea-Bisáu se convirtió en el segundo jugador más joven, tras Vicenç Martínez Alama, en debutar con el primer equipo. Pero una grave lesión de rodilla le acabaría por condicionar su carrera futbolística.

Tras su vuelta a Barcelona, después de estar cedido en el Brighton, la actitud del canterano del Barça no ha sido la que se esperaba de un futbolista que apuntaba manera y quería hacerse un hueco en la historia del club. Fuentes de El Nacional han desvelado que Ansu organiza fiestas nocturnas en un ático de Barcelona sobre las 3 de la madrugada. Los vecinos están hartos. Y el futbolista llega en estado lamentable a los entrenamientos. Laporta, conocedor de la situación, ha tomado la determinación de poner punto y final al periplo de Ansu Fati en el Barça.

El padre de Ansu Fati estalló contra Laporta

Según informó Jijantes, y ante la situación de su hijo de no disputar ni un minuto, Bori Fati explotó contra el club por ver que su hijo se estaba esforzando y exprimiendo al máximo en cada entrenamiento, y a cambio solo veía que no le daban ninguna oportunidad. Después de lo que se ha sabido, Bori Fati ha quedado desarmado y no tiene argumentos. Laporta se ha cansado, del padre y del hijo. Ve a Ansu como un problema sin solución alguna y no quiere seguir lidiando con él.