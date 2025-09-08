Joan Laporta lo tiene todo cerrado con Raffaella Pimienta y Erling Haaland, para 2026

El Barça tiene muy claro que debe encontrar un delantero centro para la próxima temporada. El conjunto culé ya sabe que Lewandowski va a dejarlo al término de esta campaña, por lo que va a ser fundamental encontrar a un gran goleador que acompañe a Lamine Yamal y a Raphinha en la delantera culé. En este sentido, el nombre que ha sonado con más fuerza siempre ha sido el de Julián Álvarez, que gusta mucho y genera absoluto consenso dentro de la directiva y de la dirección deportiva del Barcelona. Sin embargo, Joan Laporta sigue entestado con cerrar al jugador que siempre ha sido su obsesión: Erling Braut Haaland.

El noruego ya estuvo relativamente cerca de fichar por el Barça antes de llegar al Manchester City. De hecho, según cuentan, si los culés hubieran tenido dinero, Haaland sería culé desde hace varios años. Sin embargo, por un motivo u otro, acabó con Guardiola en el City, donde no le ha ido del todo mal. Eso sí, todo parece indicar que el ciclo del noruego en el Etihad estaría llegando a su final. Al menos, esta es la sensación que tienen en can Barça.

Laporta lo ve fácil con Haaland

El Barça juega con la ventaja de que Erling Haaland siempre ha tenido la ilusión de jugar en el Camp Nou. Además, la posibilidad de compartir terreno de juego con Lamine es algo que seduce, y mucho, al noruego, que encajaría más que bien en el estilo de los de Hansi Flick. Eso sí, tocaría rascarse, y mucho, el bolsillo. Algo que, con Julián o Haaland, sabían que iba a tener que hacer en la directiva, por lo que no es un gran problema.

Ante esta situación, Laporta habría usado su magnífica relación con Raffaella Pimienta para comenzar a entablar las primeras conversaciones sobre la posibilidad de que Erling Haaland llegue al Camp Nou en el próximo mercado de verano. El noruego estaría por la labor y la agente lo tiene todo más que atado para llevar a su jugador donde desee.

Así pues, si en el Barça son capaces de sanear a fondo su economía, todo apunta a que van a ser capaces de cerrar uno de los fichajes que Joan Laporta viene soñando desde que ganó las últimas elecciones a la presidencia del club.