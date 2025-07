Joan Laporta manda un mensaje a Nico Williams, con el fichaje de una promesa todavía mayor

El entorno de Nico Williams no acaba de tener del todo claro su fichaje por el Barça. El extremo navarro no tiene claro que, con el estado en el que se encuentra la economía culé, vaya a poder ser inscrito, por lo que, antes de jugársela, han transmitido a Laporta y a Deco su voluntad de incluir una cláusula liberatoria y de penalización para el Barcelona en caso de que no se pueda inscribir al jugador antes de la primera jornada de Liga. Una condición que no ha gustado ni un pelo en la directiva culé, donde creen que esta actitud es inaceptable.

Ante esta situación, en la entidad blaugrana tienen muy claro que no van a ceder ante las presiones del entorno de Nico Williams. Saben que lo van a inscribir y no se quieren bajar los pantalones para fichar a un jugador que se ofreció de forma tan clara. Es por este motivo que los culés han comenzado a presionar a Nico con el fichaje de otra joven promesa que podría dejar al jugador del Athletic de Bilbao sin poder jugar con Lamine Yamal.

Roony Bardghji es el elegido para acompañar a Lamine Yamal

Según ha informado Fabrizio Romano, el Barça ha cerrado, a precio de saldo, la incorporación de uno de los futbolistas más interesantes del panorama futbolístico actual. Roony Bardghji es uno de esos talentos que aparecen cada mucho tiempo y que, sin hacer mucho ruido, se ha convertido en una promesa con capacidad de convertirse en un crack mundial. Un fichaje que apenas ha costado 2 millones de euros y que debería servir para presionar a Nico.

Si bien es cierto que Bardghji no llega como un futbolista hecho del todo, en Can Barça confían en que el jugador pueda ganar confianza e importancia dentro del equipo para convertirse en un suplente de lujo para Lamine Yamal y Raphinha, lo que podría poner mucha presión a Nico Williams, que ya sabe que hay otro extremo en el punto de mira del Barça.

Así pues, Joan Laporta le ha enviado un mensaje muy claro a Nico Williams. El presidente del Barça no aceptará todas las condiciones que exige el jugador del Athletic de Bilbao y ya le ha comunicado que tiene otro extremo prometedor fichado.