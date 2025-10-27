Joan Laporta, muy decepcionado: Flick ya no encuentra soluciones

La situación en el FC Barcelona comienza a ser insostenible. La derrota en el Clásico ha dejado heridas profundas dentro del club, y el principal señalado es Hansi Flick. El técnico alemán no encuentra respuestas ante los planteamientos rivales, y su incapacidad para reaccionar durante los partidos ha generado una fuerte decepción en el presidente Joan Laporta, que ya no esconde su enfado.

Flick, sin reacción ni ideas

En el Barça se percibe un patrón preocupante: cuando el rival aprieta, el equipo se descompone y Flick no ofrece soluciones. Ya ocurrió ante el PSG, donde el conjunto azulgrana fue superado en todas las líneas, y se repitió ante el Real Madrid, donde el alemán volvió a verse superado táctica y emocionalmente. El técnico no encuentra la forma de revertir las dinámicas negativas ni de motivar a un vestuario que muestra síntomas de agotamiento.

Durante el Clásico, las decisiones del entrenador fueron cuestionadas incluso desde dentro del club. Los cambios llegaron tarde, la lectura del partido fue errónea y la sensación general es que el equipo carece de identidad. Xabi Alonso, en cambio, supo cómo anular el plan de Flick y exponer las debilidades del Barça con una facilidad alarmante.

Laporta, harto y decepcionado

El presidente Joan Laporta está muy decepcionado con lo que ve. Esperaba un entrenador capaz de recuperar la esencia competitiva del club, pero lo que observa es un equipo plano, sin respuesta y con un discurso técnico que ya no convence. Laporta siente que Flick no está a la altura del reto, y que su gestión ha perdido rumbo y energía.

La realidad es que, a día de hoy, la confianza en Hansi Flick se ha debilitado. El presidente considera que el técnico no ha sabido adaptarse ni encontrar un estilo que conecte con la plantilla. Y lo más preocupante es que el equipo no mejora, sino que retrocede.

Así pues, Joan Laporta vive uno de sus momentos más frustrantes desde que regresó al cargo. Ve cómo el proyecto se tambalea y cómo el entrenador en quien confió se queda sin respuestas. El tiempo corre, y si Flick no reacciona pronto, su futuro en el banquillo del Barça podría tener los días contados.