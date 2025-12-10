Joan Laporta, muy enfadado después del partido contra el Eintracht de Frankfurt

El FC Barcelona consiguió una victoria muy importante en la UEFA Champions League venciendo al Eintracht de Frankfurt en su visita al Spotify Camp Nou. El conjunto azulgrana tuvo que remontar el partido y lo hizo a través de un sorprendente doblete de Jules Kounde, quien fue el héroe inesperado del choque. Aun así, Joan Laporta acabó muy enfadado después del encuentro.

No tanto por el equipo y el juego que se vio en el terreno de juego, a pesar de que el Barça no mostró su mejor versión, sino que terminó muy molesto por la afición del conjunto alemán, teniendo en cuenta que volvieron a demostrar que son una de las peores de Europa, con una actitud incívica e irrespetuosa ante los miles de culés que, esta vez sí, estaban en el estadio.

Joan Laporta acabó muy enfadado por la afición incívica del Eintracht de Frankfurt

En este partido no hubo invasión alemana y prácticamente todos los que había en las gradas estaban en la zona delimitada por la afición rival, pero todo se descontroló. Hubo lanzamientos de bengalas, objetos y vasos con agua y cerveza por parte de los seguidores del Eintracht hacia la afición del Barça, algo que no gustó nada a la directiva azulgrana, que se mostró impotente hacia esto.

Joan Laporta le pidió explicaciones a los dirigentes del Eintracht y también a los de la UEFA por permitir que este tipo de gente pudiera entrar a los estadios de fútbol, ya que solo hacía que poner en peligro a la afición local, la del Barça, en un estadio que es el suyo y deberían sentirse totalmente seguros. Sin embargo, no fue así, y algunos aficionados tuvieron que marcharse.

Los seguidores alemanes causaron el pánico en el Spotify Camp Nou

Además, estos seguidores alemanes también causaron muchos desperfectos en las gradas que, si la situación no cambia, será el Barça quien tendrá que poner dinero de su bolsillo para arreglarlo. Entre sillas rotas y las pantallas que delimitan la zona visitante también partidas por algunos lados, la factura que llegará al Spotify Camp Nou no gustará nada al presidente.