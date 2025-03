Joan Laporta no iguala la oferta y se va al Liverpool

El FC Barcelona ya está preparándose para afrontar el mercado de fichajes del próximo verano y uno de los objetivos que se ha puesto la dirección deportiva es la de incorporar un delantero centro de nivel. A pesar de que Robert Lewandowski renovará su contrato una temporada más con el club, la intención que tiene el conjunto azulgrana es reforzar el ataque con otra estrella.

Uno de los jugadores que más ha sonado para llegar al Barça ha sido Alexander Isak, del Newcastle. Sin embargo, el principal problema que tiene la operación es el precio, ya que los ingleses van a pedir mucho dinero y la entidad culé no parece dispuesta a hacer un gran desembolso. En cambio, otro club inglés sí que estaría dispuesto a pagar lo que pida el Newcastle por el atacante: el Liverpool.

El Barça no igualará la oferta del Liverpool por Isak

Según diversos rumores, los de Anfield ya habrían iniciado conversaciones con los representantes del futbolista y estarían de acuerdo en realizar una gran oferta. El conjunto urraca habría fijado su precio, según apuntan desde Inglaterra, en unos 180 millones de euros, una cantidad prácticamente imposible para la gran mayoría de los grandes clubes europeos, como el Barça.

Aun así, el Liverpool sí que estaría pensando en llegar a ese precio o un poco menos, pero están dispuestos a tirar la casa por la ventana para conseguir el fichaje de Isak. El Barça está muy interesado en el sueco, pero no por esa cantidad absurda, teniendo en cuenta los graves problemas económicos que ha tenido la entidad azulgrana en los últimos años y los problemas con las inscripciones de los jugadores.

El conjunto azulgrana buscará otras alternativas para el ataque

Por lo tanto, si ese es el precio final de Isak, Joan Laporta no igualará la oferta. Básicamente, porque no puede, y segundo, porque no va a arriesgar la economía del club para la incorporación de un delantero, a pesar de que sea uno de los mejores del mundo, como es el caso del sueco. La dirección deportiva buscará otras alternativas que sean más factibles financieramente hablando.