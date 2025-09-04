Joan Laporta no se lo explica, por 10 millones tenía cerrado el fichaje del delantero más prometedor de LaLiga

Era evidente que la posición de delantero centro no era la gran prioridad del Barça en este mercado de fichajes. El conjunto blaugrana ya se dio por satisfecho con las incorporaciones de Joan García, Rashford y Bardghji. Sin embargo, en la recta final del mercado, los culés tuvieron la gran oportunidad de fichar, por apenas 5 o 10 millones de euros, a uno de los delanteros que más buena pinta tiene de LaLiga. Sin embargo, de forma absolutamente incomprensible, Joan Laporta lo dejó pasar, en una decisión que, con el paso del tiempo, puede ser una de las peores que se han tomado en años.

Estamos hablando de Etta-Eyong. El delantero debutó esta temporada con el Villarreal y aportó un gol y repartió dos asistencias en los primeros tres partidos de liga, una clara demostración de que es un proyecto de estrella que lleva años sonando en la cantera de los groguets. Sin embargo, en un movimiento que nadie se explica, el camerunés ha acabado en el Levante a cambio de 3 millones de euros y dando al Villarreal una gran cantidad de derechos y opciones sobre el futbolista.

El Barça tenía delantero para una década

La realidad es que la oportunidad de cerrar a Etta-Eyong era la de cerrar, a precio de ganga, uno de los grandes delanteros del futuro. A cambio de 10 millones de euros es imposible incorporar a un jugador de tales cualidades. El camerunés es más que un nueve, tiene gol, sí, pero también sabe jugar con sus compañeros y puede moverse por todo el frente de ataque. Un perfil propio de un jugador generacional, que se le ha escapado al Barcelona.

Ante esta situación, Joan Laporta todavía no es capaz de entender cómo, en la situación en la que se encuentra el equipo, no se hizo una operación rápida para cerrar a Etta-Eyong. Era una oportunidad de oro para reforzar la plantilla de cara a futuro. El plan era claro: fichar, ceder y contar con él en 2026. Sin embargo, nada de eso se ha cumplido y Etta-Eyong ha tomado un camino radicalmente diferente, fichando por el Levante.

Así pues, Joan Laporta y el Barça han perdido una de las mejores oportunidades de mercado de los últimos años. Y es que Etta-Eyong, costando apenas 10 millones de euros, era una oportunidad única en el mercado de ese y muchos más años.