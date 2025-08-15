Joan Laporta, obligado a decir que no al fichaje del mejor de LaLiga por 20 millones de euros

En can Barça saben que todavía hay ciertas posiciones que convendría reforzar. En este sentido, con la salida de Íñigo Martínez, mejorar la zaga sería algo más que deseable para el bien del equipo, pues con el tiempo se podría hacer notar la falta de efectivos en esa demarcación del campo. Sin embargo, la delicada situación financiera del Barça ha hecho que no tengan la posibilidad de darle a Hansi Flick todo lo que pide. Pues, si no fuera así, es probable que el lateral diestro ya tuviera a un nuevo efectivo desde hace meses o, como mucho, semanas.

En este sentido, tal y como se ha ido informando, Joan Laporta ha recibido un acercamiento más que interesante en los últimos días. El conjunto blaugrana sabe de buena tinta que desde el Rayo estarían abiertos a la posibilidad de vender a uno de sus mejores jugadores. De hecho, se trata del que para muchos fue el mejor lateral derecho de la pasada temporada, con el permiso de Jules Koundé. Estamos hablando de Andrei Ratiu, que gusta mucho en el staff y en la dirección deportiva del Barça.

Laporta ha dicho no a contracorazón

La realidad es que poder fichar, a cambio de 20 millones, a un lateral del nivel de Ratiu no es algo que sea nada habitual. Por lo general, jugadores de esa categoría se van hasta los 40 millones de euros. Sin embargo, la necesidad del Rayo por vender y la voluntad del jugador han hecho que su llegada fuera una posibilidad muy real. Sin embargo, con todo el dolor de su corazón, Joan Laporta ha tenido que decir que no a un fichaje que todos estaban de acuerdo en que habría sido una bendición para el Barça.

Y es que, en estos momentos, en el equipo no hay ni un lateral derecho natural. Hansi Flick ha sido capaz de reconvertir, con mucho éxito, a Jules Koundé y a Eric Garcia. Sin embargo, la realidad es que ninguno de los dos tiene la capacidad de llegar a línea de fondo como lo puede hacer un Ratiu que sí que está acostumbrado a hacerlo. Lo que supondría una incorporación ideal. Además, a un gran precio.

Así pues, a pesar de que todo el mundo estaba de acuerdo con el fichaje de uno de los mejores jugadores de la pasada edición de LaLiga, Joan Laporta se ha visto obligado a decir que no a la llegada de Ratiu a cambio de 20 millones de euros.