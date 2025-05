Joan Laporta pone en el mercado a ocho jugadores del Barça y acuerda tres llegadas con Flick

Después de una temporada llena de éxitos, el FC Barcelona tendrá por delante un verano bastante movido respecto a la planificación de la temporada. Tanto Joan Laporta como Deco ya están diseñando las líneas maestras del equipo del próximo curso con el beneplácito de Hansi Flick, que tendrá poder de decisión en cada movimiento que haga la dirección deportiva, ya sea respecto a un fichaje o a una salida.

En ese sentido, el presidente ya habría acordado con el técnico alemán poner en el mercado hasta a ocho jugadores que no cuentan para el club, mientras que se intentará conseguir la incorporación de tres futbolistas que puedan aumentar el nivel de la plantilla. El Barça no tendrá problemas en dar luz verde a una operación limpieza que afectará a integrantes del equipo que no entran en los planes del entrenador.

Laporta y Flick trazan la hoja de ruta del Barça para el próximo verano

Se trata de Iñaki Peña, Wojciech Szczesny, Ronald Araujo, Héctor Fort, Dani Olmo o Gavi, Pablo Torre, Pau Víctor y Ansu Fati. Ninguno de ellos tiene el puesto asegurado y, si llegase una buena oferta a los despachos azulgranas, podrían hacer las maletas. Aunque el portero polaco tiene encima de la mesa la renovación, ha habido dudas sobre su rendimiento en los últimos meses, mientras que los otros, no han tenido oportunidades con Flick o no tienen nivel.

Respecto a los fichajes, Laporta y Deco habrían puesto el punto de mira en un central zurdo, un mediocentro posicional y un delantero con gol. Es posible que de cara a la medular y al ataque cambien un poco de objetivos dependiendo del jugador, pero la idea que tiene la dirección deportiva está clara. Eso sí, para poder fichar a este tipo de futbolistas, se necesitará vender.

El club sabe que tendrá que vender antes de fichar

La entidad culé quiere liberar masa salarial como sea para tener ingresos que le permitan volver al fair play financiero. A día de hoy, está en duda si el Barça estará el próximo mercado de fichajes veraniego en la regla del 1:1, por lo que tendrá que dar salida a algunos jugadores para que no haya problema con eso.