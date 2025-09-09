Joan Laporta pone fecha al fichaje de Julián Álvarez, Haaland o Kane: “llegará antes del Mundial”

El próximo mercado de verano va a marcar el futuro a medio y largo plazo del Barça. El conjunto blaugrana se va a quedar sin delantero centro por la decisión de Robert Lewandowski de dejar el equipo al finalizar la próxima temporada. Y si hay una posición para la que hay que apuntar e hilar muy fino a la hora de fichar es la de delantero centro. Y no solo porque el gol sea lo más importante en este deporte –que también–, sino por el alto precio que van a tener que pagar por cualquier goleador que se precie. Y es que inversiones de entre 80 y 120 millones son algo que el Barça no puede hacer así como así en su situación actual.

Es por este motivo que Joan Laporta quiere curarse en salud y evitar tener que ir al mercado una vez el Mundial de 2026 haya finalizado. El presidente blaugrana sabe muy bien que la cita mundialista es ideal para provocar fichajes fallidos por culpa de actuaciones muy buenas en una competición que siempre deja perlas ocultas que después hunden en los clubes. Además, puede encarecer de forma exponencial el precio de un jugador hasta un nivel terrible, haciendo imposible la operación de su fichaje.

Laporta tiene tres opciones definidas

En este sentido, la dirección deportiva del Barça maneja tres alternativas muy claras para la posición de nueve. El primero siempre es y será Haaland. El noruego es el jugador fetiche de Laporta y, si se puede fichar, va a llegar pase lo que pase y sean quienes sean las alternativas.

Por otro lado está Julián Álvarez, la opción que en el club ven como la más realista y la más segura. El argentino es un jugador que parece nacido para jugar en el Barça y en el club ya saben que están más que abiertos a buscar su fichaje para la próxima temporada. Además, saben que por unos 80 millones podría salir si lo piden.

Finalmente, la tercera alternativa es la de Harry Kane. El inglés es la opción veterana y serviría para replicar la fórmula que ya se hizo con Robert Lewandowski: un nueve legendario, ya con cierta edad, que vendría a dar sus últimos años de máximo nivel en el Barcelona.

Así pues, sea cual sea la elección del Barça, en el club tienen muy claro que la decisión debe llegar y cerrarse antes de que comience el Mundial, o al menos, antes de su fase decisiva.