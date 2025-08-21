Joan Laporta puede cerrar un fichaje de última hora para olvidar la salida de Íñigo Martínez

En las últimas semanas, desde la directiva del Barcelona han transmitido que no hay demasiadas intenciones de fichar a un jugador más antes de que acabe el mercado. Hansi Flick está satisfecho con los jugadores que tiene en nómina y no ha pedido que se le fiche a nadie de forma urgente. Sin embargo, como suele pasar en estos casos, el alemán tampoco se cierra en banda si puede llegar un refuerzo que mejore un poco más el equipo. En especial en la demarcación del central, donde la salida de Íñigo Martínez ha hecho un daño importante en la planificación deportiva. Pues ni Araujo ni Christensen pueden hacer lo mismo que el vasco.

Ante esta situación, a la dirección deportiva culé le ha llegado una propuesta muy poco esperada desde Italia. El Inter, que está en un proceso bastante crítico, estaría abierto a negociar la salida de uno de sus centrales. Por desgracia para el Barça no se trata del mejor, Bastoni, sino que estamos hablando de Benjamin Pavard, un defensor más que interesante que puede llegar para acompañar a Cubarsí en el eje de la zaga.

Pavard solo por un precio justo

La realidad es que las finanzas del Barcelona no están para tirar cohetes y todo apunta a que los culés no pueden hacer casi ningún movimiento sin antes pensarlo muy y muy bien. Pues se pueden quedar sin inscribir al jugador que decidan fichar. Es por este motivo que Joan Laporta ha sido muy claro: hay luz verde para ficharlo siempre y cuando se garantice un buen precio y que su inscripción sea viable. Una serie de condiciones muy complicadas de alcanzar, teniendo en cuenta que estamos en las últimas horas de mercado y que Pavard es un jugador muy interesante en el mercado internacional.

El francés fue el jugador de moda en el Mundial de 2018, de ahí dio el paso al Bayern de Múnich, de donde fue traspasado al Inter, donde ha tenido un peso relativamente importante. Ahora, a sus 29 años, podría buscar un nuevo reto en su carrera deportiva de la mano del Barcelona, donde su perfil encaja a la perfección. Pues se trata de un central rápido, muy inteligente y con una salida de balón fina como las hay pocas en el mundo.

Así pues, a la espera de concretar muchos flecos pendientes, Joan Laporta tiene en su mano la posibilidad de cerrar un fichaje de alto nivel y de última hora para el Barça, con Benjamin Pavard.