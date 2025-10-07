Joan Laporta quiere cerrar un acuerdo con Leo Messi para que vuelva en la 26/27

Cada vez queda menos para que el Barça pueda volver a jugar en el Camp Nou. Este regreso es uno de los momentos más ansiados de este mandato de un Joan Laporta que vive obsesionado con hacer realidad ese viejo deseo de ver el nuevo estadio del Barça ya terminado y listo para acoger los duelos del conjunto culé de esta y las próximas temporadas. Sin embargo, dentro de esa larga lista de deseos y deberes del presidente del Barça, figura un plan que pasa por recuperar el favor de Leo Messi y volver a unir al argentino con la afición del Barça.

Después de varios mercados en los que Laporta trató de recuperar a Leo Messi y convertirlo, de nuevo, en jugador del Barça, el presidente y el resto de la junta directiva acabaron dando por perdido ese plan, para dejar en paz a la mayor leyenda de la historia del club y dejar que las aguas, poco a poco, se fueran calmando, para así recuperar cierta normalidad. Ya que el final de Messi en el Barça deja abiertas unas heridas que todavía no han sanado del todo.

Laporta le pide un último gesto a Messi

Consciente de que todavía falta esa despedida que nunca tuvo, Joan Laporta ya planea un regreso mágico de Leo Messi al Camp Nou. El presidente quiere que el argentino forme parte de este nuevo estadio y quiere que ese momento llegue para la temporada 26/27. Da igual los jugadores que haya en plantilla y todo lo demás. Laporta quiere ver a Messi, de blaugrana, y jugando un último partido en el Camp Nou.

Es evidente que el partido no sería nada más que algo simbólico. Pero la realidad es que el culé necesita esa reconciliación con Messi. El mejor jugador de la historia del club no podía finalizar de esta forma su relación con el club de su vida y Laporta lo sabe. Por este motivo está decidido a llegar a un acuerdo con Messi y su entorno para que vuelva, aunque sea para un partido homenaje.

Así pues, todo apunta a que, con el Camp Nou ya operativo de forma muy importante, Joan Laporta quiere montar un gran homenaje para que Leo Messi vuelva a vestir la camiseta blaugrana y reciba esa última ovación por parte del feudo culé.