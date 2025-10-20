Joan Laporta reduce a dos la lista de recambios de Lewandowski: ni Haaland ni Julián Álvarez.

El FC Barcelona ha asumido con realismo que su delicada situación económica impide soñar con los "peces gordos" del mercado. Joan Laporta ha sido categórico y ha reducido la lista de recambios de Robert Lewandowski a solo dos nombres, descartando las opciones multimillonarias. La ambición de ir a por Erling Haaland o Julián Álvarez requiere que la situación económica mejore mucho, algo que el club no puede garantizar.

Por este motivo, la directiva blaugrana se centrará en dos alternativas de bajo coste (low cost) para suplir al delantero polaco, cuya renovación de contrato ya no se plantea. Laporta lo tiene muy claro: si no hay un giro financiero inesperado, serán estos dos delanteros los que lleguen para competir en el ataque del Barça. La estrategia pasa por asegurar talento a un precio asequible para que Hansi Flick tenga un ataque competitivo para luchar por todos los títulos.

Vlahović a coste cero y la revelación de LaLiga

El primero de los dos nombres ya es conocido en los círculos del club: Dušan Vlahović. La gran ventaja del serbio es que, al finalizar su contrato con la Juventus, llegaría gratis al Camp Nou. El único trabajo sería negociar el sueldo y una prima de fichaje con el jugador, un riesgo mínimo para un delantero de su potencial.

El segundo y el que más gusta en los despachos del Camp Nou es Etta Eyong. El delantero se ha convertido en la revelación del año en LaLiga y su fichaje es una oportunidad de oro. Eyong tiene una cláusula de rescisión de 15 millones de euros con el Levante, una cifra que el Barça puede asumir sin problema. Además, el jugador gusta a la directiva y ha manifestado su deseo de venir al Barça. La posibilidad de fichar a un delantero con proyección y rendimiento inmediato en LaLiga por esa cantidad es irresistible.

Así pues, Joan Laporta ha descartado a Haaland y Julián Álvarez y ha reducido la lista a dos alternativas low cost: Dušan Vlahović (gratis) y Etta Eyong (15 millones), los recambios elegidos para suplir la marcha de Lewandowski.