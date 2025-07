Joan Laporta rompe negociaciones con Luis Díaz al enterarse de que se ofreció al Real Madrid

Como ya hemos visto, Joan Laporta no es de esos presidentes a los que les tiembla el pulso a la hora de fichar a un jugador. Si tiene talento y quiere venir, el Barça va a tratar de incorporarlo. Sin embargo, para Laporta hay una línea roja que nunca puede ser superada y que Luis Díaz ha vulnerado por completo durante sus negociaciones con el conjunto blaugrana. Y es que, más allá de haber hablado con el Bayern, que nunca molestó a los culés, sí que transmitió su voluntad de fichar por el Real Madrid, algo que en Can Barça no ha sentado nada bien.

La realidad es que para Laporta solamente hay algo que puede hacer que pierda todo el interés en un jugador. Y eso es que coquetee con el Real Madrid mientras habla con el Barça. Más todavía si, tal y como se ha revelado, lo hizo ofreciéndose a cambio de un sueldo inferior al que le ha estado pidiendo al Barça. Una situación que ha llevado a Joan Laporta a montar en cólera y a dar por rotas las negociaciones con Luis Díaz.

A Luis Díaz le cerraron las puertas del Bernabéu

La realidad es que al extremo del Liverpool lo que de verdad le atraía era la posibilidad de vestirse de blanco. Sin embargo, en el Real Madrid tienen muchos problemas, pero si algo no les falta, son extremos izquierdos. Es por este motivo que, tal y como afirman medios colombianos, “a Luis Díaz le cerraron las puertas del Bernabéu”. Unas palabras que no han sentado nada bien a Laporta, que ahora tiene claro a quién no quiere tener en el Barça.

De este modo, sin Luis Díaz en el horizonte, todo parece hecho para que los culés se lancen con todo a por el fichaje de Marcus Rashford. El inglés ha mostrado todo lo contrario a Luis Díaz. Quiere jugar en el Barça a toda costa y presionará lo que haga falta para venir. Algo que ha emocionado a Laporta.

Así pues, en la directiva del Barça tienen muy claro que se ha acabado el interés en Luis Díaz y que ahora es el momento de centrar los esfuerzos en aquellos jugadores que de verdad quieren jugar en el Barcelona.