Joan Laporta se avanza a Bayern de Múnich y Milán en la llegada del ‘9’ de Egipto al Barça

El FC Barcelona ha dado un paso decisivo para reforzar su delantera de cara al futuro inmediato. Según las últimas informaciones, el club azulgrana ha tomado la delantera por Hamza Abdelkarim, el joven delantero egipcio que ha despertado el interés de gigantes europeos como el Bayern de Múnich y el AC Milan.

Joan Laporta quiere cerrar la operación cuanto antes, consciente de que el mercado de delanteros se ha complicado tras la caída de las opciones Harry Kane y Julián Álvarez durante esta semana.

Condiciones de la operación y el encaje de Abdelkarim en el Barça de Flick

La contratación de Abdelkarim se plantea como una operación estratégica: un precio competitivo en comparación con otros delanteros del mercado, un contrato de largo recorrido y un proyecto deportivo que le garantiza una evolución progresiva. El Barça valora pagar un traspaso moderado con variables, aprovechando que el futbolista quiere dar el salto a un club que apueste por él desde el principio.

En lo futbolístico, Hansi Flick ve en Abdelkarim un perfil ideal para su sistema. El egipcio destaca por su potencia en carrera, su capacidad para fijar centrales y una sorprendente madurez para jugar de espaldas. Es un ariete con olfato y movilidad, capaz de asociarse en corto y atacar espacios, dos aspectos esenciales en el modelo que Flick quiere consolidar. Aunque joven, muchos en el club creen que podría convertirse en el relevo natural de Lewandowski desde su llegada, alternando minutos con el polaco y asumiendo cada vez más protagonismo a medio plazo.

Por qué Hamza elige al Barça y no al Bayern o al Milán

Aunque Bayern y Milán siguen atentos, Abdelkarim prefiere al Barça. La presencia de Flick, que le ha transmitido plena confianza; el estilo ofensivo del equipo; y la tradición del club con los jóvenes talentos han pesado más que las ofertas económicas que pueda recibir de Alemania o Italia. El jugador valora especialmente que el Barça le ve como una pieza clave para el futuro inmediato, no como un proyecto a largo plazo sin minutos garantizados. Si Laporta cierra la operación, el Barça tendría por fin al heredero de Lewandowski que tanto ha buscado.