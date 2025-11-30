Harry Kane acaba de rechazar al Barça

El FC Barcelona acaba de recibir uno de los golpes más duros en su planificación deportiva para 2026: Harry Kane ha rechazado la posibilidad de fichar por el club azulgrana. El delantero inglés, uno de los grandes deseos de Joan Laporta y Deco para relevar a Robert Lewandowski el próximo verano, ha comunicado al Barça que no contempla abandonar el Bayern cuando llegue 2026, año en el que puede activar su cláusula de salida de 65 millones de euros.

Según avanzó Madrid-Barcelona, Harry Kane ha manifestado incluso su disposición a renovar con el conjunto bávaro, cerrando de forma definitiva el escenario de vestir de azulgrana.

La prioridad del Barça que ya no será

El ariete inglés encabezaba la lista de candidatos de la dirección deportiva. En el Barça entendían que su perfil —goleador, asociativo, líder de vestuario y con impacto inmediato— encajaba a la perfección en la transición que afrontará el equipo tras el adiós de Lewandowski en 2026. Sin embargo, el inglés se siente cómodo en Múnich, donde ha encontrado estabilidad deportiva, un proyecto competitivo y una confianza total en torno a su figura.

Ante esta negativa, el Barça debe reordenar su hoja de ruta. El nombre que más fuerza ha cobrado en el Camp Nou es el de Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid. El argentino gusta muchísimo por movilidad, sacrificio y capacidad para aparecer en zonas interiores, un tipo de atacante que encajaría en el modelo que quiere Hansi Flick. Pero el problema es doble: su precio ronda los 90 millones de euros. Y el factor Simeone, que también lo desea para el Atlético, está frenando cualquier negociación, pues el Cholo Simeone presiona para retenerlo o atraerlo a LaLiga bajo su paraguas.

¿Más alternativas?

El Barça sigue explorando el mercado en busca de un '9' fiable. Entre los perfiles analizados aparecen opciones como Sesko, Vlahović o incluso alguna oportunidad de mercado en la Premier. Flick ha dejado claro que el equipo necesita un goleador de élite para volver a competir en Europa, pero la negativa de Kane ha obligado a Laporta y Deco a empezar de nuevo.