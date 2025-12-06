No renovará para ir al Barça con Flick o al Real Madrid

Nico Schlotterbeck ha dado el paso definitivo: no renovará su contrato con el Borussia Dortmund, que expira en junio de 2027, según avanzan medios alemanes. El central zurdo, uno de los más codiciados de Europa, quiere afrontar un nuevo reto deportivo y ha puesto en alerta a Barça y Real Madrid, los dos gigantes que llevan meses estudiando su incorporación. Su decisión, celebrada especialmente por el entorno de Hansi Flick, abre un escenario de puja entre los dos clubes españoles con la mirada puesta en el verano de 2026.

El coste de la operación, pese a que terminaría contrato en 2027, rondaría los 55-65 millones de euros, un precio asumible para un central consolidado en Bundesliga y en la selección alemana. El Barça, condicionado por el Fair Play financiero, deberá decidir si prioriza esta inversión frente a otras necesidades del mercado.

La prioridad del Barça: un central zurdo de élite

El FC Barcelona lleva tiempo buscando un zaguero zurdo que pueda asumir el rol que dejó vacante Íñigo Martínez tras su marcha. Flick ha insistido varias veces en la necesidad de reforzar la salida de balón desde el perfil izquierdo, y Schlotterbeck encaja de forma ideal: lectura táctica privilegiada, agresividad defensiva, buen uno contra uno y una conducción limpia que rompe líneas.

En la pizarra de Flick, el alemán podría actuar tanto en una defensa de cuatro como en estructuras asimétricas donde el lateral derecho gana altura. Su capacidad para corregir en campo abierto —clave en el estilo ofensivo del técnico— lo convierte en una pieza estratégica.

El Real Madrid también se mueve: opción real para 2026

En el Real Madrid, la situación es similar: buscan un central de futuro que complete la defensa junto a Militão y Rüdiger. La dirección deportiva lleva tiempo vigilando a Schlotterbeck, cuyo perfil físico y técnico encaja en el modelo de Xabi Alonso, especialmente por su salida de balón pausada y su capacidad para atraer presiones.

El Madrid valora que su llegada en 2026 podría realizarse a un coste inferior si el Dortmund acepta vender para evitar perderlo más adelante. El jugador, por su parte, no cierra la puerta a ninguno de los dos clubes, lo que anticipa una batalla deportiva y económica por uno de los defensores del momento.