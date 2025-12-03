Joan Laporta se lo quita al Real Madrid y cierra la llegada del mejor central de Alemania al Barça

El FC Barcelona ya se encuentra planificando la plantilla de la próxima temporada y tanto Joan Laporta como la dirección deportiva tienen claro que se necesitarán refuerzos destacados en la defensa y, concretamente, en la posición de central. Por eso, el presidente estaría a punto de cerrar la llegada del mejor zaguero de Alemania, ya sea para el mercado de invierno o en verano.

El Barça habría tomado la decisión de ir a por Nico Schlotterbeck, central del Borussia Dortmund y uno de los defensas más cotizados del mercado. Tiene 26 años y contrato con el conjunto alemán hasta 2027, pero ya habría avisado a sus dirigentes que no tiene pensado renovar su vínculo, por lo que lo más probable es que se marche en los próximos meses o dentro de un año.

El Barça quiere cerrar el fichaje del central Nico Schlotterbeck

Y ahí, el elenco azulgrana quiere aprovecharse para hacerse con uno de los defensas más importantes del panorama europeo. La dirección deportiva cree que el alemán sería el jugador perfecto para la retaguardia y para que sea la pareja de centrales del futuro junto a Pau Cubarsí. Además, Hansi Flick lo conoce muy bien de la selección alemana, ya que fue él quien lo hizo debutar.

El técnico ya ha dado el visto bueno a la operación y ahora está por ver cuándo podría llegar Schlotterbeck al Spotify Camp Nou. El deseo del Barça sería que lo hiciera en el mercado de invierno, siempre y cuando la regla del 1:1 del fair play financiero lo permita y el Dortmund se abra a venderlo en esta ventana. Si no pudiese ser, se iría a por él en el próximo mercado de verano.

El alemán podría llegar en el mercado de invierno o en el de verano

El conjunto azulgrana lo considera una oportunidad de mercado, ya que su precio no debería subir de los 45 millones de euros, una cantidad aceptable por un futbolista que podría convertirse en uno de los mejores centrales del mundo en los próximos años. Además, el Dortmund preferiría venderlo lejos de la Bundesliga, ya que el Bayern de Múnich también está interesado en sus servicios.