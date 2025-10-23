Joan Laporta se plantea su venta en enero si ponen 60 millones

En can Barça vuelve a abrirse un debate que parecía cerrado. El futuro de Fermín López está otra vez sobre la mesa, y esta vez con una propuesta muy seria desde la Premier League. El Chelsea, que ya había mostrado interés el pasado verano, ha vuelto a preguntar por el joven centrocampista andaluz, y desde el club inglés estarían dispuestos a presentar una oferta cercana a los 60 millones de euros.

La situación económica del FC Barcelona sigue siendo delicada y obliga a Joan Laporta a estudiar cualquier posibilidad de ingreso importante. Por ello, en los despachos del club no se descarta aceptar una propuesta de esa magnitud, especialmente si llega en el mercado de invierno. Aunque Fermín se ha convertido en una pieza fundamental para el equipo, la realidad es que una oferta de ese calibre sería difícil de rechazar para un equipo tan mermado a nivel económico.

En lo deportivo debe ser intocable

Desde el punto de vista deportivo, Hansi Flick no quiere ni oír hablar de su salida. El técnico alemán considera a Fermín López uno de los jugadores más importantes de su plantilla, no solo por su despliegue físico y sacrificio, sino también por su capacidad goleadora y su impacto en los partidos grandes. Para Flick, desprenderse del mediocentro sería un error estratégico que debilitaría gravemente al equipo en plena temporada, ya que estamos hablando del máximo goleador del equipo, en estos momentos.

Sin embargo, en el área económica del club son conscientes de que una operación así podría aliviar de forma notable las cuentas azulgranas. Laporta no desea venderlo, pero si el Chelsea pone sobre la mesa 60 o 65 millones de euros, su salida podría convertirse en una realidad.

Así pues, la pelota está ahora en el tejado del Chelsea, que sabe que Fermín López es un jugador de presente y de futuro. Si los londinenses deciden apretar y formalizan su propuesta, Laporta tendrá una decisión muy difícil que tomar: mantener a su nueva joya o sanear las arcas del Barça con una venta histórica.