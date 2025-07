Joan Laporta y Deco han llamado a Florentino Pérez, pero pide 100+20 millones por él

El fichaje del extremo se convirtió en una cuestión de estado dentro del Barça. El conjunto blaugrana pasó muchas semanas definiendo sus prioridades a la hora de reforzar la línea ofensiva del equipo. En este sentido, antes de confirmar la llegada de Rashford, la directiva culé se planteó incorporar a jugadores como Nico Williams, Luis Díaz o Rafael Leao. Sin embargo, hasta ahora, Joan Laporta y Deco llevaron muy en secreto una alternativa estelar que, de haber sido factible, hubiera pasado por delante del resto de posibilidades.

El nombre en cuestión no sería otro que el de Rodrygo Goes. El brasileño no está bien en el Real Madrid y parece que su salida ya es inevitable. Fue por este motivo que en las oficinas del Camp Nou consideraron que no era una mala opción, llamar a Florentino Pérez para, como mínimo, conocer la situación en la que se encuentra el ex del Santos. Sin embargo, la respuesta por parte del presidente del Real Madrid fue muy clara. Aunque parecía que era más obligada que de corazón.

El Real Madrid no puede negociar con el Barça

Según hemos podido saber, a Florentino Pérez no le importa en absoluto quién se lleve a Rodrygo, cree que no es jugador de equipo top mundial y su venta se plantea como una operación obligada antes de que pierda demasiado valor. De hecho, el Madrid se conformaría con sacar unos 70 u 80 millones de euros. Sin embargo, la presión de la afición hizo que para el Barcelona ese precio escalara hasta los 100 millones y otros 20 en variables. Un precio prohibitivo que hizo que Laporta y Deco se echaran para atrás de inmediato sin pensar en la posibilidad de negociar nada con los blancos.

Rodrygo, el perfil ideal para Flick

La realidad es que deportivamente, el fichaje de Rodrygo era ideal. El brasileño reúne todas las cualidades que Hansi Flick busca en un atacante. Cuenta con una capacidad espectacular para el uno contra uno, es veloz al espacio y es fino como pocos de cara a portería. Solo le falta algo más de trabajo defensivo para haber nacido para ser entrenado por Flick. Sin embargo, los culés se quedarán con las ganas, ya que ese precio era inasumible para la débil economía culé.

Así pues, Deco y Laporta coinciden en la idea de que Rodrygo era el jugador ideal para formar parte del ataque del Barça. Sin embargo, la actitud del Real Madrid siempre fue muy clara al respecto: no se negocia nada con los culés.