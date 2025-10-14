Joan Laporta ya ha decidido el nombre del siguiente entrenador del Barcelona

No está siendo, por ahora, una temporada tan agradable y positiva como esperaban tener en Can Barça. Después de un primer año sensacional bajo las órdenes de Hansi Flick, la segunda temporada del alemán, por ahora, ha tenido más momentos de tensión y dudas que de certezas alrededor del rendimiento de la plantilla. Y es que cuando no ha sido por tema de egos, ha sido por falta de rendimiento físico o de implicación defensiva por parte de ciertos jugadores de la plantilla. Esto ha comenzado a generar un ambiente algo enrarecido dentro del conjunto culé, donde Flick comienza a perder popularidad.

Ante esta situación, no han sido pocos los rumores que han apuntado a que Joan Laporta podía estarse planteando la posibilidad de prescindir de Flick antes de lo esperado. Eso no significa que no vaya a llegar a comerse los turrones. Por ahora, nadie se plantea que caiga a mitad de temporada, aunque en el Barcelona ya sabemos que todo puede llegar a pasar. Sin embargo, Laporta ya tiene claros los nombres favoritos para ocupar el banquillo culé.

Luis Enrique no es el principal candidato

En las oficinas del Camp Nou son muy conscientes de que convencer a Luis Enrique va a ser una tarea muy complicada. El asturiano está sumamente bien en el PSG y ni se le pasa por la cabeza dejar el conjunto parisino ahora que está en la cresta de la ola. Por lo que Joan Laporta ya habría comenzado a sondear alternativas a Lucho. Y es ahí donde aparece el sorprendente nombre de Cesc Fàbregas, que está haciendo un trabajo magnífico de la mano del Como.

En Italia, Cesc ya se ha convertido en un auténtico ídolo de la afición. Ha convertido a un equipo de segunda división en un proyecto de lo más ilusionante, que ya comienza a pensar en el fútbol europeo. Y eso de la mano de talento joven como Nico Paz o Assane Diao, y veteranos como Sergi Roberto o Morata.

Así pues, visto el magnífico desempeño de Cesc en la Serie A, en Can Barça ya sueñan con el regreso del ahora enredos de Arenys de Mar, que se ha convertido en un técnico brillante y con tintes de ser uno de los grandes de aquí a unos años.