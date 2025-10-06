Joan Laporta ya lo da por perdido después de un ofertón de 300 millones

El futuro de Harry Kane vuelve a sacudir el mercado internacional. Según informa Sport BILD, el delantero inglés podría convertirse en el protagonista de una operación histórica. El Al-Hilal, uno de los clubes más poderosos de Arabia Saudí, estaría dispuesto a presentar una oferta “increíble” valorada en 300 millones de euros, una cifra fuera de toda lógica para hacerse con el goleador del Bayern de Múnich.

El periodista Christian Falk ha revelado que Kane “fue y sigue siendo” un objetivo prioritario del Al-Hilal, y que el club saudí ya tiene preparada una propuesta de tres años para el exdelantero del Tottenham Hotspur. De concretarse, el movimiento rompería todos los récords del fútbol actual, situando al ariete en una nueva galaxia salarial.

Laporta se da por vencido: el Barça no puede competir

En Can Barça, la noticia ha caído como un jarro de agua fría. Y es que Joan Laporta y su dirección deportiva habían soñado con incorporar a Kane como la gran referencia ofensiva del nuevo proyecto azulgrana. Sin embargo, la realidad económica del club hace imposible competir con semejantes cifras. El Barça apenas planeaba una oferta de 60 millones de euros, muy lejos de los 300 millones que pone sobre la mesa el Al-Hilal.

La diferencia es abismal y deja al conjunto catalán sin opciones reales. Laporta ya asume que el fichaje está perdido, salvo que el propio jugador tome una decisión valiente y rechace el oro saudí. Pero, viendo las cantidades que se manejan, incluso los más optimistas en la directiva reconocen que el sueño se ha desvanecido.

Solo Kane puede cambiar su destino

Y es que, aunque Harry Kane siempre ha mostrado una enorme ambición deportiva, el Al-Hilal le ofrece algo que ningún club europeo puede igualar: una fortuna y un proyecto hecho a su medida. La presión ahora recae sobre el jugador, que deberá decidir si prefiere seguir compitiendo en la élite o dar un giro radical a su carrera.

Así pues, el Barça se despide, una vez más, de un fichaje imposible. Arabia Saudí vuelve a demostrar que puede comprarlo todo… incluso los sueños del Camp Nou.