Joan Laporta ya lo tiene apalabrado para la 26/27, costará 100 millones y será el nuevo Lewandowski

En Can Barça son muy conscientes de que Robert Lewandowski no va a ser eterno. El polaco ya tiene una edad y en el club saben que esta va a ser su última temporada en el club. A sus 36 años, creen que ya no va a poder seguir rindiendo al nivel necesario y plantean esta campaña como la última del polaco, que, a pesar de haber llegado en plena forma a la pretemporada, entiende las razones de los culés para no considerarlo una opción para la siguiente campaña. De hecho, Joan Laporta hace mucho tiempo que trabaja en el fichaje del delantero centro del futuro. Un puesto que, con Isak ya imposible, parece que tiene nombre y apellido.

En las oficinas del Camp Nou, por primera vez en mucho tiempo hay consenso a la hora de hablar del siguiente delantero centro del equipo. No puede ser otro que Julián Álvarez. En Can Barça creen que el argentino es uno de esos jugadores nacidos para jugar en el Camp Nou y lo consideran una pieza ideal para completar el puzle de Hansi Flick. Es un jugador infalible de cara a portería, con velocidad para ir al espacio y con calidad de sobra para combinar en espacios reducidos y superar rivales con facilidad.

El precio de Julián, el único impedimento

La realidad es que, tal y como hemos podido saber, Joan Laporta ya hace tiempo que mantiene contactos constantes con el entorno de Julián Álvarez y sabe de buena tinta que el jugador estaría encantado de fichar por el Barça. Cree que es el paso que debe dar para seguir creciendo y convertirse en ese delantero centro top mundial que puede acabar siendo. Eso sí, siempre que el Barcelona esté dispuesto a poner una buena suma de dinero encima de la mesa.

Y es que tanto Barça como Julián saben que no va a salir por una cifra inferior a los 80 o 100 millones de euros. El Atleti considera al argentino su mejor jugador y no van a poner facilidades a su salida. Sin embargo, parece que los colchoneros se van a tener que resignar a su adiós si Julián pone de su parte y pide a la directiva que lo vendan al Barcelona.

Así pues, Joan Laporta ya tiene claro el jugador a fichar, una vez Robert Lewandowski deje de ser el delantero centro del Barça. Un Julián Álvarez al que ven haciendo época e historia como jugador del Barcelona.