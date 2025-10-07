Jorge Mendes empieza a ofrecer a Lamine Yamal a media Europa: el Barça, en alerta

Salta la tensión en el FC Barcelona. Según fuentes cercanas al entorno del jugador, Jorge Mendes ha comenzado a mover ficha con el futuro de Lamine Yamal. El representante portugués, uno de los agentes más poderosos del mundo, ha empezado a ofrecer al joven futbolista a varios gigantes europeos para conocer su situación y tantear el mercado. Una maniobra que ha encendido las alarmas en el club azulgrana y que refleja un clima cada vez más tenso entre el jugador y Hansi Flick.

La relación entre Lamine y Flick, al límite

La relación entre Lamine Yamal y Hansi Flick atraviesa su peor momento. El extremo no termina de sentirse cómodo con el trato que recibe del técnico alemán, que le exige un gran esfuerzo defensivo y ha sido muy crítico con su rendimiento en rueda de prensa. Desde el entorno del jugador consideran que Flick está siendo demasiado duro con una de las grandes joyas de La Masia, y por eso Jorge Mendes ha decidido intervenir.

El agente ha comenzado a hablar con clubes como el Manchester City, el Paris Saint-Germain, el Bayern de Múnich y el Chelsea, todos interesados en conocer la situación del jugador, aunque plenamente conscientes de que fichar a Lamine Yamal es imposible. Su cláusula de rescisión es de 1.000 millones de euros, y en el Barça lo consideran absolutamente intransferible.

Y es que, más allá de cualquier rumor, Lamine Yamal no quiere irse del Barça. Su deseo es triunfar de blaugrana y seguir haciendo historia en el Camp Nou. Sin embargo, el jugador y su entorno buscan enviar un mensaje claro al club: quieren que las cosas cambien. No piden privilegios, pero sí respeto y una mejor comunicación con el cuerpo técnico.

De este modo, el movimiento de Mendes se interpreta como una medida de presión hacia Hansi Flick y la directiva. El representante pretende que el entrenador cambie su actitud con Lamine, sea más cercano en público y no le exija tanto trabajo defensivo, para proteger a un futbolista que ya es símbolo del futuro del Barça.

Así pues, aunque no hay peligro real de salida, el pulso entre Flick, Mendes y Lamine Yamal marca una nueva tensión interna en el FC Barcelona que podría tener consecuencias en los próximos meses.