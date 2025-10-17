Jorge Mendes ha tenido que calmar a Lamine Yamal para que no dejara el Barça

El pasado miércoles se sabía que Lamine Yamal y su representante, Jorge Mendes, se habían reunido en Barcelona durante más de dos horas. Un hecho que, a pesar de formar parte de la relación habitual entre un jugador y sus agentes, destaca por llegar en una situación de cierta inestabilidad interna en el conjunto blaugrana y en la que el extremo español es uno de los principales protagonistas por culpa de las críticas constantes por parte de Hansi Flick, que no se reprime a la hora de darle palos a su estrella cada vez que le preguntan por él.

Esta forma de comportarse por parte del técnico alemán es algo que no gusta nada a Lamine Yamal y que lo ha llevado a plantearse la posibilidad de tomar medidas urgentes para sentirse cómodo de nuevo. Y la de salir, a pesar de ser vista como la última opción, llegó a estar encima de la mesa. Una decisión que no habría hecho ningún bien ni al jugador, ni al Barça, ni a nadie, ya que la simbiosis entre el club y el jugador es perfecta.

📁 @elchiringuitotv



❗Lamine Yamal se ha reunido durante dos horas y media hoy con Jorge Mendes, y el agente se reunió después con Deco. pic.twitter.com/e1dU6MYm4g — Carpetas Blaugranas (CB) (@carpetasFCB) October 15, 2025

Jorge Mendes ha calmado a Lamine

Consciente de que el ambiente está caldeado, Jorge Mendes habría tomado la decisión de reunirse con Lamine Yamal para tranquilizarlo y dejarle claro que lo mejor que puede hacer es responder a las críticas sobre el terreno de juego y así dejar a Flick y a todos sus detractores sin argumentos para atacarlo. Al menos en el terreno deportivo, que es al que Hansi Flick siempre se acaba refiriendo cuando le preguntan por Lamine Yamal y decide no elogiarlo, sino atacarlo a su manera.

El representante portugués no quiere que Lamine se gane la fama de malcriado ni de ser poco disciplinado con sus entrenadores. Por lo que lo mejor ha sido que se calme, recupere su mejor versión física y vuelva a jugar para despejar todas las dudas. Todo eso se lo transmitió en una reunión que en can Barça han celebrado, y mucho.

Así pues, Jorge Mendes le ha echado un cable al Barça, que comenzaba a ver cómo Lamine Yamal se le empezaba a descontrolar por culpa de su tensa relación con Hansi Flick y por sus comportamientos fuera del campo.