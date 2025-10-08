Jorge Mendes le comunica a Joan Laporta que Lamine Yamal no es el único que se queja de Hansi Flick

Hace tiempo que se venía advirtiendo que las segundas temporadas de Hansi Flick siempre son complicadas. El técnico alemán se caracteriza por su forma de entrenar dura y sin ningún tipo de concesión ni contemplación con sus jugadores. Siempre les obliga a dar lo mejor de ellos mismos y, si no se trabaja y se presiona como se debe, el técnico culé les lee la cartilla sin ningún tipo de miramiento. Algo que, con el paso del tiempo, acaba generando problemas en los vestuarios, donde los jugadores terminan cansados de vivir cada día con un nivel de exigencia tan alto como el que impone Hansi Flick.

En este sentido, hace semanas que se viene hablando de que Lamine Yamal no acaba de estar del todo a gusto con su relación con un Flick que cada vez le exige más y que no le regala ni un solo elogio en rueda de prensa. Más bien hace todo lo contrario: cada vez que puede, le deja un recado sobre algo que no le gusta. Lo que molesta mucho a Lamine y a su entorno, que ya se lo han verbalizado a Jorge Mendes.

El representante habla con Joan Laporta

Por fortuna para los culés, Jorge Mendes y Joan Laporta mantienen una muy buena relación. El agente luso siempre es muy claro con el presidente culé y, según fuentes cercanas, le habría comunicado que Lamine está bastante descontento con Flick y que no es el único en la plantilla. En este caso, Marc Casadó, otro de los representados por Mendes, tampoco está contento con su entrenador y así se lo ha hecho saber a su agente.

Toda esta información le ha llegado a un Laporta que ahora ya sabe que Lamine no está contento con las formas de Flick a la hora de hablar de él y que Casadó se siente maltratado por su entrenador, que no le da ni un solo minuto ni cuando se lo gana en cada entrenamiento y De Jong hace un muy mal partido.

Así pues, en el vestuario del Barcelona comienza a hacerse patente que las relaciones entre jugadores y Hansi Flick no son especialmente buenas, lo que ha obligado a intervenir al propio Jorge Mendes.