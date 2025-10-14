Jorge Mendes pide una reunión con Laporta para cerrar su fichaje por el Barça

En Can Barça ya le habían comenzado a perder la fe a Ansu Fati. El delantero formado en la Masía siempre fue uno de esos grandes talentos que ilusionaba a todos los encargados del seguimiento de las jóvenes promesas de la cantera blaugrana. Sin embargo, las lesiones, cuando ya estaba en lo más alto y se había asentado en el primer equipo como una estrella y como el elegido para ser el relevo de Leo Messi, provocaron que no supiéramos qué iba a ser de esa estrella que acabó siendo fugaz.

En cambio, gracias al trabajo y a que todo ha ido encaminado de la forma adecuada, tras muchos años de oscuridad y de pésimas sensaciones, volvemos a estar cerca de ver al Ansu de siempre. Igual no aquel joven crack capaz de irse de sus rivales gracias a su explosividad, pero sí a ese goleador letal con un instinto para ver portería que solo los grandes de verdad son capaces de tener. Ansu es gol y en Mónaco lo está demostrando de nuevo.

Ansu solo piensa en volver a casa

Si bien es cierto que lo pasó muy mal, la realidad es que Ansu se siente en deuda con el Barça. Los culés siempre se lo dieron todo y, lejos de dejarlo tirado en su peor momento, lo aceptaron en la plantilla y le dieron las herramientas para irse recuperando poco a poco. Y ahora, gracias al trabajo de todo ese tiempo y a la confianza en Mónaco, Ansu Fati ha vuelto a recuperar la sonrisa… y el gol.

Todo esto ha hecho que sea uno de los jugadores más destacados del fútbol francés y el jugador de moda en Europa. Una serie de logros que han hecho que Jorge Mendes haya comenzado a hablar con Laporta sobre el regreso de Ansu. Y es que el canterano solamente sueña con volver a ser ese crack que pudo ser y volver al Barça. Y ahora, que hará falta un nueve, es el mejor momento.

Así pues, Jorge Mendes ya le ha pedido varias reuniones a un Joan Laporta que estaría más que predispuesto a estudiar la forma de lograr que Ansu Fati pueda volver a enfundarse la elástica del Barcelona.