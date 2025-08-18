Jules Koundé, protagonista para mal del debut ante el Mallorca, pide salir del Barça de inmediato

La temporada no ha comenzado de la mejor manera para Jules Koundé. El lateral francés se presentaba a la segunda temporada de Hansi Flick como uno de los grandes referentes del equipo en la defensa. Y es que después de un grandísimo año, en el que se erigió como un jugador prácticamente insustituible, el crecimiento de Eric García ha hecho que Hansi Flick comience a plantearse si lo mejor para el equipo no es que Koundé sea suplente más veces de las que le gustaría al francés. Algo que ya se pudo apreciar en el debut liguero ante el Mallorca, donde fue Eric García el que partió como titular, disputando un partido más que serio.

Esta situación no gusta ni un pelo a Jules Koundé. El francés acaba de renovar hasta el año 2030 con la condición de seguir siendo uno de los hombres más importantes del equipo. Una premisa que en el primer partido del año no se ha cumplido y que ha acabado provocando un gran enfado en el entorno del francés, donde consideran que el Barcelona lo ha estado engañando y que han jugado sucio con él. Y es que un debut como suplente no era lo que Koundé deseaba.

Si no es titular, Koundé pedirá ser vendido

La realidad es que después de una temporada brillante, Jules Koundé tiene muy claro que no se merece ser suplente de nadie. Se ha consagrado como uno de los mejores jugadores del mundo en su posición y no se plantea que, en año de Mundial, nadie amenace su titularidad en el Barça y en la Selección de Francia. Es por este motivo que, si no hay un cambio en su puesto en el Barcelona, se va a plantear muy seriamente su futuro.

Desde el Barcelona le prometieron que iba a ser el amo y señor del carril diestro y en el Gamper y en Mallorca quedó claro que Eric es el titular en estos momentos, generando un importante disgusto en Koundé, cuya cara ha sido un auténtico poema en sus recientes apariciones como jugador del Barcelona.

Así pues, Jules Koundé tiene muy claro que debe ser el titular en la posición de lateral diestro. Ya hizo un esfuerzo para amoldarse a dicha demarcación y ahora no cree que deban quitarlo de ahí.