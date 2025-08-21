Julián Álvarez ha pedido a sus agentes que le busquen casa en Barcelona, en un año será culé.

El inicio de liga no ha sido el mejor para el Atlético de Madrid. Los colchoneros volvieron a caer en los errores de siempre y echaron a perder un partido que tenían prácticamente más que encarrilado en casa del Espanyol. Todo después de un auténtico golazo de falta directa de un Julián Álvarez que ha entendido, en poco más de un año en el Metropolitano, que si quiere convertirse en uno de los mejores del mundo y quiere ganar títulos importantes, debe dejar el Atleti y todo apunta a que lo va a hacer para tomar el puente aéreo y fichar por el Barcelona.

El delantero argentino lleva muchos meses en el radar blaugrana. Joan Laporta es un gran admirador de Julián Álvarez y si no fuera por la precaria situación económica que atraviesa el club, ya habría llegado al Camp Nou desde el Manchester City. Es por este motivo que ahora, aprovechando el creciente descontento de Julián con el Atleti y con su entrenador, Joan Laporta ha hecho una primera ofensiva que habría resultado más exitosa de lo esperado.

Julián quiere fichar por el Barça

Todavía quedan muchos meses y puede pasar de todo. De esto los implicados son más que conscientes. Sin embargo, la primera intención de Julián no es otra que la de fichar por el Barça. Según señalan fuentes cercanas, el conjunto culé siempre ha sido su sueño y está dispuesto a esperar lo que haga falta para que Laporta lo pueda traer a la Ciudad Condal. De hecho, habría comunicado a sus agentes que comiencen a buscar casas cerca de la ciudad de cara al próximo año.

Por su parte, Hansi Flick estaría más que encantado de contar con un talento del nivel de Julián Álvarez. Es el perfil ideal para lo que buscan los culés: un delantero capaz de moverse por todo el frente de ataque, con la portería entre ceja y ceja y con hambre y energía de sobra para lanzarse a presionar a los defensas rivales. Flick sueña con un perfil de este estilo.

Así pues, en can Barça ya van avanzando en las negociaciones con el entorno de Julián Álvarez, desde donde transmiten mucho optimismo de cara al próximo verano, cuando el Barcelona deberá hacer un importante desembolso por el fichaje de un delantero centro de primer nivel mundial.