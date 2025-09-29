Julián Álvarez ha sido informado de que el Barça tiene cerrado el primer fichaje de 2026

El Atlético de Madrid ha comenzado a darle la vuelta al lamentable inicio de temporada que tuvo. El conjunto colchonero ve la vida muy diferente después de endosarle cinco goles al Real Madrid. Sin embargo, la realidad sigue siendo la misma y en el Metropolitano siguen siendo muy conscientes de que la situación de Julián Álvarez no es nada sencilla. De hecho, cada vez son más pesimistas en cuanto a su posible continuidad. Y es que, por mucho que los resultados vayan mejorando, todo apunta a que el objetivo del delantero argentino siempre va a ser el mismo: acabar jugando en el Barça.

De hecho, desde el entorno de la Araña aseguran que el sueño de Julián siempre ha sido el de vestir, algún día, la elástica blaugrana. Una realidad que, si la sumamos a que no está nada contento con los métodos de entrenamiento de Diego Simeone, hace que lo más posible sea que acabe saliendo en verano para firmar por el FC Barcelona, que va a estar buscando a un gran delantero como recambio de Robert Lewandowski.

Julián, muy atento a las novedades del Barcelona

Ante esta situación, el entorno y el propio Julián estarían siguiendo muy de cerca todo lo que está pasando en el Barcelona. Y ya saben de primera mano que los culés tienen casi cerrado el primer fichaje de 2026. Una incorporación que vendría directamente desde Inglaterra, que costaría, con suerte, algo menos de 30 millones y su nombre no es otro que el de Marcus Rashford, que ha enamorado a Hansi Flick y se ha ganado a pulso su continuidad en el conjunto blaugrana.

Un fichaje que no cierra puertas

Afortunadamente para Julián, la llegada de Rashford no debería suponer ningún impedimento para su posible fichaje por el Barça. El argentino llegaría para ser el 9 titular en el conjunto culé, mientras que el inglés lo haría para ser un extremo más a las órdenes de Flick. El único problema estaría en el fichaje de Harry Kane, que sí que haría imposible la llegada de Julián Álvarez al Barcelona.

Así pues, Julián ya sabe que en can Barça todavía no han hecho ni un solo movimiento para la posición de nueve, ahora la cual espera ser el principal candidato para acabar llegando al Camp Nou.