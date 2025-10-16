Koundé ha sido muy sincero, si lo fichan será mucho peor que Araujo y el Barça pagará por jugar con uno menos

El posible fichaje de Dayot Upamecano por el FC Barcelona ha generado un debate encendido en el vestuario, y la voz más crítica y autorizada ha sido la de Jules Koundé. El central francés, compañero de Upamecano en la selección, ha sido muy sincero con la directiva, alertando de los riesgos que supone la llegada del defensor del Bayern de Múnich. La advertencia es contundente: si lo fichan, será mucho peor que Ronald Araujo para el esquema de Hansi Flick.

Koundé ha transmitido a Deco, Joan Laporta y Hansi Flick que, aunque Upamecano tiene todo el potencial y las cualidades que uno puede imaginar, es un jugador extremadamente inestable sobre el terreno de juego. Esta inestabilidad se ha convertido en un problema crónico para el Bayern, donde están hartos de ver cómo sus fallos individuales cuestan partidos decisivos. En la Selección Francesa también han sufrido las desconexiones del central.

La inestabilidad de Upamecano

La preocupación de Jules Koundé es que el Barça ya tiene suficientes problemas en defensa como para sumar uno más. El francés no lo ve para nada en el Barça y teme que su inconstancia se traduzca en derrotas clave. El central blaugrana ha utilizado una metáfora demoledora para describir el riesgo: fichar a Upamecano será como tener a uno menos en aquellos partidos en los que el jugador no está conectado mentalmente.

Esta advertencia es crucial para la directiva, que busca un reemplazo seguro y fiable para la posible salida de Araujo, un jugador que, aunque es firme en el cuerpo a cuerpo, ha sido criticado por su salida de balón. Upamecano ofrece más potencia, pero su falta de fiabilidad es un lastre mayor. Koundé le ha recordado a Flick que el Barça necesita consistencia, y no un jugador que pueda pasar de la genialidad al error catastrófico en cuestión de minutos. La directiva debe decidir si ignora la palabra de Koundé y apuesta por el talento inestable del francés.

Así pues, Jules Koundé ha lanzado una fuerte advertencia a Deco y Laporta contra el fichaje de Dayot Upamecano, asegurando que su inestabilidad será un problema mucho peor que Araujo para la estabilidad defensiva del FC Barcelona.