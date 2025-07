Koundé ya ha sido advertido, pagarán 25 millones por él y Hansi Flick está encantado

Joan Laporta ha sido capaz de cerrar una gran operación con Marcus Rashford. El inglés llega al Barcelona sin representar ningún coste para el club. Los blaugranas han acordado una cesión con opción de compra no obligatoria con el Manchester United. Lo que hace que, a pesar de incorporar a un gran talento como lo es el delantero inglés, el Barcelona tenga todavía espacio para acometer el fichaje de un jugador más. Y la posición a reforzar no sería otra que la de lateral derecho, para la cual, en la directiva del Barça, ya tienen más que claro que el elegido no debe ser otro que Denzel Dumfries, que podría llegar a la Ciudad Condal por un precio muy asequible.

En este sentido, a pesar de que Hansi Flick no considera que la prioridad del mercado deba ser la incorporación de un lateral derecho, la realidad es que el técnico alemán considera que no se puede desaprovechar una oportunidad de mercado tan buena como lo puede ser el fichaje del carrilero neerlandés. Dumfries fue uno de los principales responsables de la eliminación del Barça en la pasada edición de la Liga de Campeones y no es una mala idea eso de buscarle un suplente de calidad a Koundé.

Fin a las indisciplinas de Koundé

A pesar de que había muchas expectativas puestas en la figura de Héctor Fort, la confianza de Flick en el canterano es nula, lo que hace que no exista ningún tipo de competencia en la posición de lateral derecho para un Koundé que no fue suplente en toda la pasada temporada. Algo que a Flick le gustaría evitar de cara a la 25/26. Por lo que el fichaje de Dumfries se ve como una opción más que interesante.

Por otro lado, el coste del carrilero del Inter no es ninguna locura. Fuentes cercanas aseguran que cuenta con una cláusula de rescisión de 25 millones de euros, lo que lo convierte en una opción más que interesante para el Barça, que se puede reforzar, sin tener que hacer un gran esfuerzo económico, con uno de los mejores del mundo en su puesto.

Así pues, hasta Koundé ya está enterado de que al Barça no le va a temblar el pulso a la hora de incorporar a un jugador con capacidad de sobra para convertirse en su competencia durante la próxima temporada.