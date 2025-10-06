La directiva del Barça está perdiendo la confianza en Hansi Flick

Las últimas semanas no están siendo nada fáciles para Hansi Flick y para el Barça. El conjunto azulgrana ha visto cómo se le escapan más resultados de los deseados y que el equipo no acaba de carburar. Pues, tras unos grandes partidos, las cosas han vuelto a ir por el mal camino y la derrota ante el PSG y, en especial, la sufrida en el Sánchez Pizjuán, han hecho que en el seno del Barcelona comiencen a pensar que las cosas no van tan bien como cabría esperar de un equipo al que se le presupone un nivel propio de un competidor por la Champions League.

Todo esto, más allá de apuntar a los futbolistas, a los que hay que exigirles mucho más, también apunta, en cierto modo, hacia Hansi Flick. El técnico alemán no está conectando de la misma forma que lo hacía el año pasado con sus jugadores. Parecen algo desconectados y les cuesta bastante más presionar y correr como lo hacían en el año pasado. Las relaciones se han comenzado a deteriorar y eso no gusta nada a la directiva del Barça, donde detectan cierto cansancio por parte de Flick.

Flick, cada vez más irascible

La realidad es que en rueda de prensa también se ha visto al Flick más huraño. Ya no conversa como antes con la prensa y no es tan agradable como se esperaría. Se le nota mucho cansancio después de los partidos y que las ruedas de prensa se le hacen muy largas. De hecho, las limita a 11 preguntas máximo. Una serie de hechos que llevan a la directiva a pensar que el técnico alemán comienza a no estar tan a gusto como el año pasado.

La destitución, un plan descartado, por ahora

Por otro lado, a pesar de que algunos directivos comienzan a dudar de Flick, Laporta y Deco tienen claro que no van a prescindir de él, al menos por ahora. Lo ven con capacidad para llevar al equipo a lo más alto y, salvo una debacle monumental, van a mantenerlo en el puesto hasta verano.

Así pues, a pesar de que la directiva haya perdido cierta confianza en Hansi Flick, la realidad es que la posibilidad de que el alemán no termine la temporada no es algo que se plantee en estos momentos en la cúpula del Barcelona.