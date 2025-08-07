La directiva del Barça, preocupada por el nuevo ligue de Lamine Yamal, cazado con una famosa cantante

La vida de Lamine Yamal ha cambiado por completo a lo largo de los últimos meses. El futbolista culé ha pasado, en muy poco tiempo, de ser un gran jugador con un futuro más que prometedor, a convertirse en toda una estrella mediática. Ahora tiene todas las cámaras encima y su vida ha pasado a ser mucho más interesante para la prensa del corazón que para la deportiva. Una situación que ha hecho que conozcamos muchos más detalles de la vida privada de un Lamine que está comenzando a dejar muy preocupados a los miembros de la directiva del Barcelona.

En este sentido, las últimas informaciones apuntan a que durante una de las varias fiestas que Lamine celebró a lo largo del verano, tuvo un encuentro sentimental con la famosa cantante argentina, Nicki Nicole. Un encuentro que habría comenzado con un beso y que habría terminado con los dos abandonando juntos el local sin dejar muy claro el lugar al que se dirigían. A pesar de que lo importante es que lo hicieron juntos, como si de una pareja se tratara.

Preocupación por el futuro de Lamine

Hasta ahora, lo que había hecho más grande a Lamine era que parecía que el fútbol era lo único importante que había en su vida. El futbolista culé se dedicaba en cuerpo y alma al fútbol y a cumplir ese sueño de llegar a ser uno de los mejores del mundo, si no el mejor del planeta. Un objetivo que con 18 años ya ha cumplido. Es el mejor, el Barça ya le ha hecho un contrato millonario y ahora puede permitirse salir de fiesta y tener la cabeza puesta en todos lados. Algo que podría hacer bajar su rendimiento.

En este sentido, en can Barça creen que su nuevo ligue, Nicki Nicole, no va a ser la mejor de las compañías a la hora de hacer que se centre en el deporte. La cantante también es una estrella mediática y, a pesar de que no ha protagonizado grandes polémicas, este tipo de parejas no suelen pasar desapercibidas.

Así pues, en la directiva culé y en el cuerpo técnico tienen serias dudas respecto del futuro de un Lamine Yamal que debe mantener la cabeza puesta plenamente en el fútbol y en seguir mejorando.