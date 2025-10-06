La lesión de Lamine Yamal puede ser más grave de lo que dice el Barça

La preocupación crece en el FC Barcelona. La lesión de Lamine Yamal, que en principio parecía una simple molestia, podría ser mucho más seria de lo que el club ha querido admitir públicamente. El joven talento sufre una pubalgia, una dolencia traicionera que lleva semanas afectándole y que amenaza con apartarlo de los terrenos de juego durante más tiempo del esperado y del anunciado por el Barcelona.

La pubalgia, una lesión que exige paciencia y reposo

La pubalgia no es una lesión cualquiera. Afecta a la zona del pubis y a los músculos que conectan con el abdomen y los aductores, generando un dolor constante que se intensifica con los movimientos explosivos y los giros propios del fútbol. Los expertos aseguran que, si no se trata correctamente, puede convertirse en un problema crónico. Por eso, el tratamiento requiere descanso prolongado, fisioterapia y una readaptación progresiva antes de volver a competir al máximo nivel.

En el caso de Lamine Yamal, las molestias vienen de hace semanas, pero su deseo de ayudar al equipo le ha llevado a forzar más de la cuenta. Con apenas 17 años, su ambición es innegociable, pero el cuerpo empieza a pasar factura. El Barça lo quiere tener listo para el Clásico ante el Real Madrid, pero los plazos se complican. Los médicos recomiendan cautela y todo apunta a que su regreso podría demorarse más de lo previsto.

Y es que Hansi Flick no está dispuesto a correr riesgos innecesarios. El técnico alemán sabe que Lamine Yamal es una pieza clave para el futuro del club y prefiere perderlo algunas semanas a poner en peligro su carrera. En los despachos lo entienden, aunque en el vestuario la ausencia del extremo se nota.

De este modo, la prioridad es que el jugador se recupere al cien por cien antes de volver a los terrenos de juego. Si todo va bien, podría reaparecer antes de final de mes, pero nada está garantizado.

Así pues, el Barça contiene la respiración con su mayor joya. El Clásico está en el horizonte, pero lo más importante es que Lamine Yamal vuelva sano, fuerte y sin dolor.