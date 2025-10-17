La plantilla del Barça se ha enterado de lo que hizo y le han perdido el respeto a Hansi Flick

Desde que llegó al Barça, Hansi Flick ha sido un hombre de principios muy claros. El entrenador germano siempre tuvo muy claro que con él las normas se iban a seguir a rajatabla, sin importar el nombre del que fuera el infractor. Eso comenzó con mucha decisión con Jules Koundé, que hasta en dos ocasiones, la pasada temporada, se quedó sin jugar por culpa de sus retrasos. Algo que también le acabó pasando factura a jugadores como Raphinha e Iñaki Peña, que en determinados momentos han acabado en el banquillo por no llegar a tiempo a la cita con el entrenador alemán y el resto de compañeros.

Este tipo de normas están muy bien y funcionan siempre y cuando se apliquen con normalidad e igualdad. Si no pasa esto, luego hay problemas de convivencia y se comienza a romper la confianza y el respeto en el entrenador. Y por desgracia para Flick, esto ha acabado pasando, ya que por órdenes de arriba tuvo que perdonar a Lamine Yamal el hecho de que llegara tarde a una sesión previa al partido contra el PSG.

Flick tenía la decisión más que tomada

Según contó ElNacional.cat y pudo confirmar El Larguero, fue Deco el que tomó la decisión de hablar con Flick para pedirle que, por el bien de todos y de la continuidad de Lamine, lo mejor era que le levantara el castigo y que jugara el partido. Y es que, si hubiera sido un partido más de Liga, nadie se hubiera metido de por medio, pero ante el PSG las cosas son muy diferentes y Lamine estos partidos los juega por decreto.

Por su parte, Hansi Flick estaba resignado y decidido a dejar a Lamine Yamal en el banquillo. Los retrasos no están permitidos para nadie y dejar a la estrella del equipo en el banquillo hubiera supuesto un gran ejemplo al resto del vestuario. Sin embargo, ahora, viendo que se levantan castigos, el respeto a la norma ha desaparecido. ¿Cómo va a castigar ahora a alguien Flick?

Así pues, en la plantilla del Barça se ha generado una sensación muy negativa para Hansi Flick. Y es que el hecho de no respetar las normas debería ser motivo de sanción para todos, y no acabó de ser así.