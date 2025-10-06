La relación entre Lamine Yamal y Hansi Flick está rota: ya ha pedido su cabeza

No corren tiempos nada sencillos para Hansi Flick. El entrenador del Barça ha visto como su equipo ha bajado su rendimiento de forma ostensible y muy preocupante. La presión no es la misma del año pasado y parece que el equipo ya no responde de la misma forma a las instrucciones de un Hansi Flick al que se ve cada vez más cansado y molesto con la actitud de varios de sus jugadores sobre el terreno de juego. Ya han sido varias las ocasiones en las que el germano ha salido a señalar a sus jugadores y, en especial, cada uno de los puntos flacos de Lamine Yamal.

El delantero formado en la Masía es uno de los mejores jugadores del equipo y lo sabe Flick y lo saben todos en can Barça. Sin embargo, consciente de que no se le pueden regalar los oídos a un joven como Lamine, Flick siempre ha tratado de motivarlo y pellizcarlo con todos aquellos aspectos que puede mejorar. Siendo la última vez, cuando se quejó de la falta de trabajo defensivo de Lamine.

El entorno de Yamal, harto de Flick

La realidad es que, tal y como cuentan en ‘El Larguero’, la relación entre Lamine Yamal y Flick está seriamente deteriorada. El entorno del jugador está sumamente molesto con todas las críticas que Flick suelta hacia él y todo eso estaría haciendo que el joven crack hubiera bajado su rendimiento. Y es que todo apunta a que ya no hay ese buen ambiente del año pasado, todo ha empeorado de forma significativa y Lamine, como su entorno, ya se ha cansado de las formas de Hansi Flick.

Tal y como revelan fuentes cercanas a la directiva del Barça, hay cierta sensación de que Lamine va a acabar pidiendo la cabeza de su entrenador. Se ha hartado de que nunca le elogie nada y que siempre le diga que debe mejorar. Especialmente después de lo sucedido en el Balón de Oro.

Así pues, a pesar de que el año pasado Flick era una figura paterna para Lamine, la relación ha empeorado de una forma que podría llevar a Lamine Yamal a pedir a la directiva que corten por lo sano y echen a Flick al finalizar la temporada.