La vida de excesos de Lamine Yamal preocupa en el Barça

No está parando Lamine Yamal en sus vacaciones por Ibiza, donde además cuenta con la compañía de su amigo y jugador también del FC Barcelona, Gavi. El joven 'crack' del Barça no para y no escatima en gastos. Relojes de oro, una vida nocturna muy ajetreada y el grupo de séquitos de amigos que lleva consigo preocupan dentro del club. Es por ello que esperan que cuando regres de la isla pueda retomar el foco y centrarse de nuevo en el fútbol.

La juventud por ahora lo tapa todo, pero en el FC Barcelona miran a medio y largo plazo por Lamine Yamal. El futbolista ha firmado una sensacional temporada y es uno de los grandes candidatos a conquistar el Balón de Oro. Las vacaciones le ayudan a desconectar, pero debe de encontrar un equilibrio.

Lamine está visitando conciertos y lleva una vida nocturna que preocupa

El descanso es fundamental para los futbolistas y, por ello, en el FC Barcelona no quieren dejar que Lamine se malacostumbre a no descansar como es debido. Además, la enorme carga de trabajo que ha tenido esta temporada con el Barça y con la selección española le lleva a descansar de la mejor forma. Está acompañado por su amigo y compañero en el Barça, Gavi, por lo que ambos están exprimiendo sus días libres en la isla ibicenca.

El derroche de lujo de Lamine es algo que no pasa inadvertido dentro de club. Reloj de oro, séquito de amigos que viajan con él, ocio nocturno... todas estas cosas que van implícitas en la vida de una estrella, pero que tiene que saber gestionar Lamine Yamal. La compañía de Gavi además le sirve de estímulo para salir de conciertos y de fiesta.

Exprime sus vacaciones antes de empezar la pretemporada con el FC Barcelona

Las vacaciones se entiende, eso sí, desde el FC Barcelona que son para aprovecharlas y más en un chico tan joven como Lamine. Sin embargo, los hábitos de excesos no pueden ser una constante y en cuanto vuelva a la rutina deben de cesar. Se espera que con los años madure y deje atrás esta clase de excesos de cara a la pretemporada con el Barça.