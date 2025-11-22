La vida nocturna de Lamine Yamal desencadena una guerra en el Barça

La vida nocturna de Lamine Yamal vuelve a centrar la atención mediática en el FC Barcelona. Según el periodista Emilio Pérez de Rozas, el jugador habría protagonizado varias salidas por las calles del Eixample barcelonés, actos que han encendido las alarmas en el club. Las informaciones apuntan a que estas veladas no son ocasionales, sino repetidas, lo que despierta serias dudas sobre la gestión de su tiempo, su descanso y su compromiso con la disciplina profesional.

Para muchos en el Barça, ese estilo de vida puede poner en riesgo su rendimiento deportivo y su proyección a largo plazo. Yamal es una de las joyas más brillantes de La Masía, con talento para marcar la diferencia, pero también con la responsabilidad de convertirse en una figura clave del proyecto. La combinación de juventud, presión y un calendario exigente requiere una gestión personal muy cuidada, y su faceta noctámbula podría convertirse en un lastre si no se controla.

Flick advierte, el club no permanece impasible

Hansi Flick ya ha tenido varias charlas con Lamine para advertirle del peligro potencial. La dirección técnica considera que, más allá del talento, su profesionalidad es un aspecto clave para mantener el rendimiento a largo plazo. No se trata únicamente de prohibirle salir, sino de que comprenda que su posición en el equipo se basa tanto en su aptitud física como en su responsabilidad fuera del campo.

Internamente, en el Barça existe un genuino nerviosismo. Algunos miembros de la dirección deportiva valoran que, pese a su juventud, Yamal debe asumir un rol más maduro si quiere aspirar a los retos más grandes. No se trata de castigo, sino de prevención: el club no está dispuesto a ver cómo se diluye una promesa por la falta de enfoque.

Las salidas nocturnas del joven crack desatan la preocupación en el Barça

La polémica revive el debate sobre hasta dónde puede llegar la permisividad con sus figuras más jóvenes. Y mientras el Barça vigila y Flick habla, el entorno del jugador también observa: controlar su vida personal puede ser tan decisivo como potenciar su juego. El futuro de Lamine, brillante en soñar, dependerá también de cómo viva su realidad más cotidiana.