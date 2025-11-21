Lamine Yamal sale de fiesta el jueves y el domingo y tiene harto al Barça

Lamine Yamal es uno de los jugadores más importantes del FC Barcelona. Con tan solo 18 años, el extremo ya es considerado uno de los mejores del mundo y una auténtica estrella en el Barça. Sin embargo, lo que preocupa al club es la vida que está llevando el futbolista fuera del conjunto azulgrana, teniendo en cuenta sus constantes salidas nocturnas a lo largo de la semana.

Después de que se hiciese público que Lamine había estado hasta altas horas de la madrugada en una discoteca de Barcelona, en Luz de Gas, el pasado jueves, ahora también se ha revelado, según Laura Fa en 2Cat, que el jugador también habría salido la noche del domingo en otra discoteca barcelonesa, algo que tiene muy harto a la entidad culé y que no saben cómo actuar.

Lamine Yamal volvió a salir de fiesta, algo que preocupa al Barça

En el campo, Lamine está cumpliendo, consagrándose como uno de los mejores y ayudando al equipo. Aun así, en las oficinas del Barça no está gustando nada lo que está haciendo fuera del terreno de juego, ya que no ven normal que un futbolista salga dos veces por semana de fiesta y, más aún, cuando está lesionado de pubalgia, una lesión que es muy seria y no es ninguna broma.

Según Laura Fa, teniendo en cuenta que el lunes era fiesta en el conjunto azulgrana, Lamine estuvo en una discoteca de la calle Tuset, en Barcelona, a pocos metros de la que estuvo el pasado jueves, y en un reservado más exclusivo que en el anterior para evitar que todo se filtrase, pero ha vuelto a ocurrir, por lo que el Barça se ha vuelto a poner las manos en la cabeza.

El extremo fue visto el jueves y el domingo de la semana pasada

La situación entre el club y el jugador podría peligrar si el extremo continúa en este plan. Saben que es joven y tiene toda la vida por delante, ya que acaba de cumplir la mayoría de edad, pero piden un mínimo de disciplina y evitar que esté gran parte de la semana de fiesta hasta altas horas de la madrugada, ya que eso puede afectar al desarrollo del catalán.