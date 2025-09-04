Lamine Yamal comienza a ser un problema en el vestuario de La Roja: “va de estrellita”

En el Barça ya lleva siendo algo de lo que se habla desde hace meses, Lamine Yamal ya no es el joven con descaro que era la pasada temporada, ahora se ha convertido en una estrella. Se sabe el mejor del mundo y lo demuestra cada vez que marca gol y se pone la corona. Este gesto, que muchos lo ven como una chiquillada, no acaba de sentar bien a todo el mundo y en el vestuario de La Roja no acaban de estar del todo contentos con ello. De hecho, más de uno ya le ha tenido que bajar los humos porque en los entrenamientos está comenzando a ser insoportable por culpa de su comportamiento.

En este sentido, mientras que en el Barça ha tenido que ser Raphinha el que le pare los pies, en la Selección Española ha sido Dani Carvajal el que, con su carácter rudo, le ha dicho que ya basta de su actitud “de estrellita”. En La Roja todos son iguales y está obligado a trabajar como el que más sin importar si se cree el mejor del mundo o no. Al igual que en can Barça, los esfuerzos no son negociables y el que no los haga va a tener un serio problema.

Dani Carvajal pone firme a Lamine Yamal

Además, tal y como cuentan desde fuentes cercanas al vestuario de la Selección, Dani Carvajal ha sido más que claro con Lamine. Si es lo suficiente mayor como para considerarse una estrella y el mejor del mundo y del equipo, algo que nadie le niega, también lo es para asumir responsabilidades y dejar atrás las chiquilladas y comenzar a ser un profesional de los pies a la cabeza. Algo que ya le cuesta más, especialmente cuando se junta con Nico Williams, que le saca ese niño que todavía es.

De este modo, las actitudes sobradas y de estrellita de Lamine no acaban de gustar ni en el Barça ni en La Roja, donde más de uno ya ha expresado su disgusto por la forma que Lamine tiene a la hora de actuar. Y es que no se está comportando como el profesional que debería ser y a veces peca de no ser el mejor compañero del mundo.

Así pues, ante la desagradable actitud que a veces tiene Lamine, Dani Carvajal ha tenido que salir al paso para acabar de raíz con unas formas que incomodan a la mayoría del vestuario de la Selección Española.